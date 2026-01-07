Varanasi obtiene un enlace directo con Bangkok mientras Air India Express anuncia vuelos semanales







Fortalecer la conectividad entre Tailandia y Uttar Pradesh, Air India ExpressLa primera aerolínea de valor internacional de la India ha anunciado vuelos semanales entre Varanasi y Bangkok a partir del 1 de febrero de 2026.

El nuevo servicio ofrecerá a los viajeros de Varanasi una cómoda conectividad sin escalas a uno de los destinos de ocio más populares de Asia. De manera similar, brindará opciones convenientes para que los turistas de Tailandia visiten Varanasi, Sarnath y otras atracciones importantes del circuito budista. Las reservas ya están abiertas en el galardonado sitio web de la aerolínea, airindiaexpress.com, la aplicación móvil y otros canales de reserva importantes.

En relación con el anuncio, Aloke Singh, director general de Air India Express, afirmó: «La introducción de este servicio directo a Bangkok proporciona un acceso perfecto a uno de los destinos internacionales más buscados de la India. Se alinea con nuestro enfoque estratégico en mejorar la conectividad internacional directa desde las ciudades de rápido crecimiento no metropolitanas y de nivel II del país».

«Para los viajeros entrantes, el servicio fortalece el acceso a Varanasi – una de las ciudades continuamente habitadas más antiguas del mundo y ampliamente considerada como la capital espiritual de la India – al mismo tiempo que desarrolla aún más el circuito de viajes budistas para los visitantes de Tailandia. Esta nueva conexión refleja nuestro credo de expandir la red con conexiones significativas, respaldando nuestro compromiso de ofrecer mayor comodidad y valor a nuestros huéspedes», añadió Singh.

Este lanzamiento reforzará aún más la presencia de Air India Express en Tailandia. La aerolínea conecta actualmente Bangkok con BangaloreLucknow, Pune y Surat, y opera vuelos directos entre Hyderabad y Phuket.

Este servicio también mejora las operaciones de Air India Express desde Varanasi, donde la aerolínea opera actualmente más de 70 vuelos semanales desde la ciudad a Bengaluru, Delhi, Mumbai y Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos.

Air India Express fue la primera aerolínea en lanzar operaciones internacionales desde Varanasi, conectando directamente la ciudad con Sharjah en agosto de 2015, colocando a Varanasi en el mapa de viajes internacionales. Dentro de Uttar Pradesh, Air India Express también opera desde AyodhyaHindon y Lucknow.

Air India Express ha presentado recientemente una nueva experiencia de cabina en su avión Boeing 737-8, junto con su última campaña de marca, «Xplore More, Xpress More», que anima a los viajeros a sumergirse en la cultura local y descubrir nuevas experiencias en su amplia red de más de 60 destinos.

La cabina renovada cuenta con asientos con acolchado superior, apoyabrazos más gruesos y espacio para las piernas mejorado que oscila entre 29 y 38 pulgadas. Cada asiento está equipado con puertos de carga USB, las cabinas tienen hornos instalados para servir comidas calientes «Gourmair», interiores renovados con alfombras nuevas e iluminación ambiental avanzada Boeing Sky Interior, creando un ambiente moderno, cálido y acogedor que refleja el compromiso de la aerolínea con una experiencia de vuelo cómoda e inolvidable.

La iniciativa «Tales of India» de la aerolínea celebra la diversidad artística y cultural del país a través de artes de cola inspiradas en tradiciones y artesanías regionales. La iniciativa da vida a más de 50 artes indígenas de 25 estados, que aparecen en cada uno de los aerolínea nuevos aviones, incluido el icónico tejido Banarasi y el bordado Chikankari.

Desde Varanasi: Air India Express opera más de 70 vuelos semanales desde Varanasi que conectan directamente con tres destinos, incluidos Bengaluru, Delhi y Mumbai, y dos destinos internacionales: Bangkok y Sharjah.

Además, la aerolínea ofrece conectividad integral a 30 destinos nacionales: Agartala, Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bhubaneswar, Chandigarh, Dehradun, Goa, Guwahati, Imphal, Indore, Jammu, Jodhpur, Kannur, Kochi, Kozhikode, Lucknow, Mangaluru, NagpurGoa del Norte, Pune, Ranchi, Srinagar, Sri Vijaya Puram (Port Blair), Surat, Thiruvananthapuram, Tiruchirappalli, Udaipur, Vijayawada, Visakhapatnam y ocho destinos internacionales: Abu Dhabi, Dammam, Dubai, Jeddah, Kuwait, Muscat, Phuket y Riad.

