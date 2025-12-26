VAR y drama de tarjetas rojas, el penalti de Mohamed Salah salva a Egipto que juega con 10 jugadores

VIVA – Selección egipcia asegurando un paso a las fases eliminatorias Copa Africana de Naciones 2025 más rápido después de lograr una victoria estrecha pero llena de dramatismo sobre Sudáfrica. Objetivo único Mohamed Salah El punto de penalti determinó el resultado del partido, además de mostrar la mentalidad ganadora de Los Faraones a pesar de que tuvieron que jugar con 10 personas durante toda la segunda parte.

El partido estuvo igualado desde los primeros minutos. Sudáfrica pareció valiente al presionar, mientras que Egipto confió en la experiencia y las transiciones rápidas. El punto muerto finalmente se rompió al final de la primera parte cuando el árbitro señaló penalti después de que Mohamed Salah cayera en un duelo con Khuliso Mudau. Esta decisión provocó protestas de los jugadores sudafricanos, pero aun así fue aprobada tras una revisión del VAR.

Salah, que se adelantó como ejecutor, completó tranquilamente su tarea con una patada de Panenka. Este gol fue su segundo gol en este torneo, después de haber marcado previamente el gol decisivo para la victoria de Egipto sobre Zimbabwe en los minutos finales del partido inaugural.

El drama aún no ha cesado. En la primera mitad del tiempo añadido, Egipto tuvo que perder a Mohamed Hany. El lateral derecho recibió una segunda tarjeta amarilla por una falta descuidada en el costado del campo, lo que obligó a Egipto a jugar con 10 hombres durante los últimos 45 minutos.

Al comenzar la segunda mitad, Sudáfrica intentó aprovechar su superior número de jugadores ingresando a Sipho Mbule. Se aplicó presión tras presión, pero la solidez de la defensa egipcia y la dureza del portero Mohamed El Shenawy hicieron que las oportunidades de los Bafana Bafana fallaran a menudo.

El Shenawy emergió como un héroe con una serie de paradas cruciales, incluida la de negar la oportunidad de oro de Aubrey Modiba desde corta distancia y salvar el cabezazo de Siyabonga Ngezana en el tiempo de descuento. El propio Egipto sigue siendo peligroso en el contraataque, aunque defiende más.

La polémica volvió a surgir al final del partido cuando Sudáfrica exigió un penalti por una supuesta mano de Yasser Ibrahim. El árbitro Pacifique Ndabihawenimana revisó el incidente a través del monitor VAR. Aunque admitió que el contacto se produjo en el área de penalti, decidió que la mano de Ibrahim estaba en una posición natural al realizar el bloqueo.

Hasta que sonó el pitido final, el marcador seguía 1-0 para la victoria de Egipto. Este resultado asegura que los siete veces campeones africanos han avanzado a los octavos de final a falta de un partido en el Grupo B.