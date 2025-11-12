Vantage Media compra los derechos estadounidenses de The Calling Witch

Vantage Media ha adquirido los derechos estadounidenses de “The Calling Witch” de Storyboard Media. El acuerdo se anunció en el American Film Market de este año.

Dirigida por Mark Wilson y escrita por Chris Rett, la película se centra en una figura siniestra de una exitosa historia de terror para niños que atrae a los niños al bosque para poder devorarlos. Cuando el autor de la historia muere repentinamente, la bruja parece saltar de las páginas del libro al mundo real, apuntando a los hijos del autor. Solos en su remota casa familiar, los hermanos deben luchar para sobrevivir y descubrir la oscura verdad detrás de la leyenda que creó su madre.

Fue producido por Retts, Wilson, Jesse Bontreger y Alex Swickard.

El acuerdo fue negociado por Jessica Russo, directora de operaciones de Vantage Media, y Elisabeth Costa de Beauregard Segel, presidenta de Storyboard Media, en nombre de los realizadores.

“’The Calling Witch’ es un homenaje escalofriante al folclore clásico y a las historias de fantasmas transmitidas de generación en generación, cuentos como La Llorona que advertían sobre espíritus que atraían a los inocentes”, dijo Russo. «Esta película abarca esa atmósfera eterna llena de misterio e inquietud. Genera tensión a través del estado de ánimo, la interpretación y la historia, brindando una experiencia verdaderamente inquietante que perseguirá al público mucho después de que aparezcan los créditos».

“Estamos encantados de asociarnos nuevamente con VMI/Vantage luego de nuestra primera colaboración en ‘Arkansas’, protagonizada por Vince Vaughn, Clark Duke y Liam Hemsworth, en 2020”, agregó Costa de Beauregard Segel. “Dado su éxito comprobado con películas de género, incluida ‘Popeye the Slayer Man’, estamos seguros de que The Calling Witch será otro gran éxito en su lista.

Vantage Media planea lanzar “The Calling Witch” en el primer trimestre de 2026.