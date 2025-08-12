Vanity Fair reducirá algo de cobertura para centrarse en Hollywood

Feria de VanidadEl nuevo director editorial, Mark Guiducciestá poniendo su sello en el título de Condé Nast poco más de un mes después de tomar el nuevo concierto.

En una nota al personal el martes, Guiducci dijo que Vanity Fair volverá a centrar su cobertura en torno al negocio y la cultura del entretenimiento, junto con «dinero, política y estilo». Como parte de eso, la publicación reducirá ciertas áreas de cobertura, incluidas «agregación de noticias, revisiones y cobertura comercial», escribió Guiducci en la nota, una copia que se obtuvo por Variedad.

La medida incluirá las secciones verticales del sitio web de VF. Eso incluirá eliminar a la colmena, que se ha centrado en los negocios, la política y la tecnología. El pub lanzó la colmena en 2016 como su primer sitio centrado en dispositivos móviles.

«Ya no pensaremos en algo como una ‘publicación de colmena’ o como una ‘publicación hwd'», escribió Guiducci, refiriéndose a Hollywood Daily Vertical de Vanity Fair. «Trataremos cada historia como una historia de vanidad».

Vanity Fair está contratando a 13 nuevos empleados bajo el liderazgo de Guiducci, incluidos tres nuevos corresponsales que se centrarán en Hollywood, Washington y el estilo. Al mismo tiempo, cinco empleados de VF serán despedidos con los cambios, según una fuente familiarizada con el asunto.

Guiducci comenzó como Director editorial global de Vanity Fair El 30 de junio después de servir anteriormente como director editorial creativo en la publicación hermana Vogue. Guiducci, de 37 años, se hizo cargo de Radhika Jones, quien a principios de esta primavera renunció como el principal editor en Vanity Fair.

Lea el memo:

Hola a todos.

Durante las últimas seis semanas, hemos hablado mucho sobre centrarnos en las intersecciones entre las materias principales de Vanity Fair: Hollywood, las artes, el dinero, la política y el estilo, de manera moderna, desde boletines hasta Tiktok y nuevas plataformas que aún no existen.

Hoy, comenzaremos a trabajar hacia nuestra nueva estrategia editorial, gradualmente al sol a la puesta de sol a nuestra estructura vertical a la Feria de Vanity Fair. Nos alejaremos de la agregación de noticias, las reseñas y la cobertura comercial. Ya no pensaremos en algo como una «publicación de colmena» o una «publicación hwd». Trataremos cada historia como una historia de vanidad.

Esto no significa que nos estamos volviendo menos ambiciosos. Lo contrario es cierto. Las transformaciones no están exenta de dificultades, pero estoy encantado de decir que estamos contratando para una serie de nuevas posiciones. Incluyen un director creativo global para supervisar las imágenes y el diseño en todas las ediciones y plataformas. También incluyen dos puestos de editor senior y tres nuevos corresponsales, cada uno centrado en Hollywood, Washington y estilo, así como productores y un equipo social completamente nuevo. Continuaremos agregando roles.

Mientras miramos hacia el tema de Hollywood, el primero, estamos trabajando en un rediseño de la revista que influirá en el aspecto de Vanity Fair en cada plataforma, incluidas nuestras eventos en vivo, desde la fiesta de los Oscar hasta nuestra presencia en los festivales de cine.

También estoy encantado de anunciar que Claire Howorth asumirá el papel de editor adjunto, supervisando nuestras historias en todas partes que puedan vivir. En este rol, Claire guiará nuestras tareas diarias, desde informes de giro rápido hasta características narrativas de forma larga hasta cobertura de eventos en vivo.

También me complace anunciar que Daniel Kile se convertirá en vicepresidente de estrategia de contenido global. Los equipos de video, social, operaciones, desarrollo de audiencia y eventos informarán a Daniel, quien también trabajará estrechamente con departamentos en todo el edificio, desde ingresos hasta productos y tecnología. En este papel, Daniel también colaborará con Simone Marchetti y nuestro HOEC global mientras buscamos crecer Vanity Fair a nivel internacional.

Lo que más me gusta de las últimas seis semanas ha sido conocer a cada uno de ustedes 1: 1 y ver de primera mano el inmenso talento aquí en Vanity Fair. También sé que estas semanas han sido ocupadas, a menudo estimulantes, y aprecio a todos los que han intensificado.

Hoy y siempre, quiero alentarlos a todos a que vengan a mí con sus ideas y preguntas. Mi puerta siempre está abierta. Lo más importante, gracias por darme la bienvenida al equipo.

Marca