‘Vanilla’ recogida por Bendita Film Sales antes del estreno de Venecia

«Vanilla», que se estrenará en el mundo en Festival de Cine de Venecia En la barra lateral de Venecia Days, ha sido recogida por Bendito ventas de películas.

La película es el debut como director de la actriz mexicana Mayra Hermosilloquien apareció en «Narcos: México» de Netflix y «Lost in the Night» de Amat Escalante, que fue en el Festival de Cine de Cannes en 2023.

«Vanilla», descrita como una «una exploración profundamente sensible de la identidad, la familia y la experiencia de la feminidad», ha ganado premios en eventos de la industria como Ventana Sur y Cinelatino Toulouse.

La película trata sobre el difícil proceso de liberarse de las limitaciones de las expectativas sociales heredadas de las mujeres. Es un estudio íntimo de cómo nuestras circunstancias y las elecciones que hacemos definen quiénes somos y el coraje necesario para enfrentar sus consecuencias.

Se desarrolla a fines de la década de 1980 en México. Roberta, de ocho años, mira a su familia de siete mujeres luchar para salvar su hogar de la creciente deuda, una lucha que reorganiza cómo se ve a sí misma y a los que la rodean.

Se basa en la experiencia personal de Hermosillo y se encuentra en un hogar multigeneracional no tradicional no tradicional.

Hermosillo dijo: «La ‘vainilla’ nació de la necesidad de compartir el viaje de deconstruir las expectativas que se asignan a las mujeres. Invita a la reflexión sobre cómo nuestras circunstancias nos empujan a descubrir quiénes somos y a redefinir la feminidad, y su relación con la masculinidad. La historia se inspira en mis primeros 10 años de vida. Es profundo y me ha ayudado a comprender cómo nos vamos a las decisiones por las decisiones que tomamos y la forma en que tomamos y la forma en que nos inspiramos.

Luis Renart, CEO, ventas y adquisiciones, en Bendita, dijo: «‘La’ vainilla ‘se siente íntima y expansiva. La mirada tierna e intrépida de Mayra convierte sus propios recuerdos en un retrato de identidad, familia y la experiencia de la feminidad con la verdad sorprendente.

El guión para «Vanilla» fue seleccionado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México que se desarrollará durante el proceso de escritura, y fue beneficiario de Focine para la producción, que comenzó en 2023.

La película presenta a Aurora Dávila, María Castellá, Natalia Plascencia, Paloma Petra, Rosy Rojas, Fernanda Baca y Lola Ochoa.

Es producido por Redrum y Huasteca Casa Cinematografica, y es apoyado por Focine, Fonca y Guadalajara CTT.

En 2018, Hermosillo escribió y codirigió su primer cortometraje, «En La Piel de Lucía», que fue en selección oficial en el Festival de Cine de Guadalajara y se tocó en festivales en los Estados Unidos, Canadá y Cuba, recibiendo premios en Francia y España.

En 2021, fue beneficiaria del programa de apoyo de postproducción Focine para su segundo cortometraje, «Me Quedo Aquí».