‘Vanilla’ de Venice Days es el debut como director de Mayra Hermosillo

Crecer en un hogar de siete mujeres y ningún hombre parecía lo más normal en el mundo para la directora Mayra Hermosillo. Hasta que no lo fue.

Su debut como director «Vanilla» («Vainilla»), que World se estrena el 3 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia‘s Días de Venecia Barra lateral, está inspirada en su propia infancia.

Ambientada a fines de la década de 1980 en México, el drama sigue a Roberta de ocho años (en esencia, el ser infantil de Hermosillo) mientras observa a las mujeres en su lucha familiar multigeneracional y multigeneracional para mantener su hogar en medio de una deuda creciente, una batalla que transforma lentamente su comprensión de la sola y las mujeres que la crían. El significado del título se vuelve claro al final.

Esta historia profundamente personal profundiza en el complejo viaje de separarse de los roles de género tradicionales transmitidos a través de las generaciones. Ofrece una mirada íntima de cómo el entorno y las elecciones de uno dan forma a quiénes somos, y la arena que se necesita para enfrentar las consecuencias.

«Mi bisabuela era una viuda, mi abuela estaba divorciada, mi madre estaba divorciada y mi tía estaba separada, por lo que no había una figura paterna masculina en nuestra casa. Y eso me pareció muy normal. Quiero decir, no es como si algo faltara, no como si una parte de mi cuerpo se fuera», reflexionó ella. «Y en realidad, crecí con una especie de curiosidad sobre los hombres. Me parecían seres misteriosos.» ¿Qué hacen estos hombres en la vida? » Me pregunté a mí mismo?

Hacer esta película ha sido, sin duda, una experiencia catártica para Hermosillo. «No fue fácil estar en esa familia. Pero al mismo tiempo, en retrospectiva, los miro ahora, y por supuesto, después de mucha terapia, los miro y creo que todos hicieron lo mejor que pudieron», agrega, recordando cómo su bisabuela Concha, cuando ya era bastante vieja y comenzó a criticar, pidiéndole perdón por ser tan cruel.

«Siento que hacer esta película, más que solo contando la historia de mi familia, que en sí misma se siente hermosa, lo que ha pasado porque de honrarlos de esta manera … lo juro, ha curado tantas heridas en mí. Heridas atadas a la familia, a ser mujer, a ser una amiga, realmente, a ser humano en este mundo ”, reflexiona.

“Y ahora, casi 30 de nosotros vamos a Venecia desde México: miembros del creño, amigos, personas que están realmente felices por lo que está sucediendo con ‘Vainilla.’ Entonces, no es solo la película, es lo que ha significado hacer la película. El amor que se expresa a través de todo esto … Lo juro, es abrumador de la mejor manera. Estoy profundamente, profundamente agradecido. Es realmente hermoso «, exclama.

«Imagine lo profundamente arraigado que está en mí, esta idea de que tengo que sufrir, que tengo que luchar sin cesar, que por todo lo bueno, vendrán tres cosas malas. Está incrustada en el sistema. Y en realidad tengo miedo de abrazar completamente todo lo bueno que me está sucediendo», agrega. «Lo juro, es como me digo: ‘Mayra, disfruta esto, se va a desaparecer en tres segundos’. Y me doy cuenta de cuánto afecta el sistema mi mente, lo difícil que es y cómo estoy constantemente tratando de protegerme de la felicidad.

Hermosillo, que tenía papeles fundamentales en la serie exitosa de Netflix «Narcos: México«Alejandra Márquez» Skies Northern sobre el espacio vacío «y Amat Escalante‘S «perdido en la noche», acredita el inquebrantable apoyo al productor’ vainilla ‘Stacy Perskie de Redirio.

«Stacy respetó mis elecciones como directora por primera vez. Y eso es raro. Es fácil anular a alguien que debute, para intervenir y tomar el control, pero no lo hizo. Se mantuvo en todas las decisiones que tomé, incluso cuando podría ver que podría no ser el mejor. Me dejó pasar por completo, y eso es algo que no todos harían. Si» vainilla «es lo que es, también porque también es mi viaje creativo».

Ella también se basa en Márquez como una gran fuente de inspiración. «Cuando la vi trabajar, pensé: ‘¿Qué tipo de magia tiene esta mujer en el set?’ Cómo todo lo que hace ordena el respeto: sin levantar su voz, sin tratar mal a las personas.

El drama familiar presenta un elenco combinado de profesional y no PROS: Aurora Dávila, María Castellá, Natalia Plascência, Paloma Petra, Rosy Rojas, Fernanda Baca y Lola Ochoa.

Dávila (que interpreta a Roberta) y Baca (que interpreta al joven primo de Roberta, Manuela), son no pros, así como Lola Ochoa, que interpreta a la ama de llaves, Tachita.

Huasteca Casa Cinematografica es un productor aparte de Redrum, que ha trabajado en proyectos tan a gran escala como «Spectre», «Elysium» y «Blade Runner 2024». Redrum también es productor en otro mundo del título que se estrenará en Venecia, «Sería Noche en Caracas», con Edgar Ramírez («Borderlands», «Emilia Pérez») produciendo y protagonizando.

«Vanilla» está respaldado por incentivos mexicanos Focine, Fonca y Guadalajara CTT. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México respaldaron el desarrollo del guión.

Ganó varios premios de la industria y programas de trabajo en progreso en el camino, incluso del Festival de Morelia, el Festival de Cine de Guadalajara en Los Ángeles (Glaff), Ventana Sur y Cinelatino Toulouse.

Las ventas de películas de Bendita obtuvieron derechos de ventas mundiales en agosto.