Vanessa Redgrave recibirá el premio a la trayectoria en Turín

Vanessa Redgrave será honrado con un premio a la trayectoria de parte de Italia Festival de Cine de Turíndonde la actriz británica ganadora del Oscar presentará el estreno mundial de su última película “The Estate”.

Dirigida y escrita por su hijo Carlo Nero, “The Estate” es un drama de suspenso protagonizado por Redgrave y su esposo Franco Nero (“Django”). Es la historia de los Wellsley, una familia aristocrática desesperada por salvar su propiedad ancestral debido a deudas insuperables.

Proveniente de una ilustre familia de actores, el primer papel protagonista de Redgrave en “Morgan: Un caso adecuado para el tratamiento” (1966), de Karel Reisz, ganó el premio a la mejor actriz en Cannes y obtuvo nominaciones al BAFTA y al Oscar. Regresó a Cannes al año siguiente como Jane, la misteriosa mujer del parque en “Blow Up” de Michelangelo Antonioni.

Siguieron más nominaciones al Oscar: en 1969 por su interpretación de Isadora Duncan en “Isadora” de Reisz, que nuevamente ganó el premio a la mejor actriz en Cannes, y en 1972 por “Mary, Queen of Scots” de Charles Jarrott, que le valió un David especial en los premios David di Donatello de Italia. Su actuación en “Julia” (1978) de Fred Zinnemann le valió un Oscar y obtuvo más nominaciones por “The Bostonians” (1985) y “Howards End” (1993) de James Ivory. En 1994 recibió la Copa Volpi en Venecia por “Little Odessa” de James Gray.

«Cuando eres nominada seis veces al Oscar, ya no eres sólo una de las mejores actrices del mundo: te conviertes en una leyenda», dijo el director artístico del Torino, Giulio Base, en un comunicado. Continuó señalando que “Vanessa Redgrave es un ícono del teatro y del cine, pero también una activista comprometida”.

La 43ª edición de Torino se celebrará del 21 al 29 de noviembre en la ciudad de Turín, en el norte de Italia. El cartel del festival se anunciará el 7 de noviembre.