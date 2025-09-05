Vanessa Paradis, M83 Back Yann Gonzalez Giallo ‘Olvidaré tu nombre’

Director de «cuchillo + corazón» Yann González se ha reunido con colaboradores frecuentes Vanessa Paradis y M83 El líder Anthony González, el hermano del cineasta, en «I’ll Forget Your Name», un drama gótico seleccionado para este año Mercado de financiación de Gap Gap de Venecia.

Escrito y dirigido por González, producido por Pan Cinema, con sede en París, con música de la otro González, la película sigue a una instructora de 50 años en un pequeño pueblo cuyos encuentros nocturnos de crucero dan un giro más oscuro cuando se enamora de un joven que pronto desaparece, enviándola por un camino misterioso y de pesadilla.

Sobre la base de su experiencia con «Knife + Heart», que se estrenó en competencia en Cannes en 2018, González creó este nuevo proyecto específicamente para Paradis. Kinology está manejando las ventas globales, con Chanel suministrando trajes clave.

«Esto proviene de un lugar más personal y es menos referencial que mis películas anteriores», explica González. «Se centra en una mujer de mi propia edad, por lo que naturalmente toca las preguntas muy cercanas a mí: el deseo en esta etapa de la vida, las formas en que navegamos por la intimidad y la conexión a medida que envejecemos y el enfoque de la mortalidad. En muchos sentidos, es una película sobre la madurez».

‘Cuchillo + corazón’

Cortesía del Festival de Cine de Cannes

Se unen a Paradis en la pantalla del cantante y divertido Philippe Katerine («Sink o natación»), la estrella italiana en ascenso Filippo Scotti («The Hand of God»), y el cineasta afroamericano de senderos Fronza Woods («Tiempo de matar»), todos actuando en francés. Producción envuelta a principios de este verano, antes de una entrega de primavera 2026.

Filmado en stock de 35 mm por «Anatomy of a Fall» DP Simon Beaufils, el thriller macabro atrae a Giallo italiano para inspirarse, con González citando a la imitadora de Francesco Barilli dirigida por «The Perfume of the Lady in Black» como una referencia clave.

«Quería hacer un laberinto mental, una historia gótica con toques de horror», dice. «Algunos elementos recuerdan mi trabajo anterior, pero esta vez no hay comedia. Es una película más seria, aunque nos divertimos mucho haciéndolo».

El cineasta también se ha asociado con el artista y compositor Alain García Vergara en la antología decididamente adulta «Memory Slot», que González describe como un «Mixtape de porno queer».

«La música impulsa todo en el set», explica. «Estamos tomando ocho pistas que amamos, desde los años 90 hasta hoy, y convirtiendo cada una en una breve película porno, todas celebradas en una función de 70 minutos. Si lo hacemos correcto, podría vivir en proyecciones de medianoche, una fiesta en la que las personas bailan y follan con la música que amamos. Un roadshow sería un sueño. No es para los financiadores tradicionales; se sienta entre el arte contemporáneo y el cine, así que necesitamos un fondos alternativos. Pero eso es exactamente el espacio.