Vanessa Kirby pelea para evitar la falta de vivienda

Es un hecho entre los cómodos que la mayoría del crimen ocurre porque hay personas malas. Sin embargo, es una certeza entre los desfavorecidos que se produce algunos delitos porque aquellos sin redes de seguridad financiera a menudo carecen de otras opciones. Ese es un tema de carrera en las novelas de Willy Vlautin, dos de las cuales ya se han adaptado como películas («The Motel Life» de 2012, aclamado «Lean on Pete» cinco años después). Ahora está «La noche siempre llega«Con productor Vanessa Kirby Como un caso de agua dura en Portland, Oregon, que está impulsado a actos ilegales durante varias horas en un último esfuerzo para salvar su hogar. Es una historia convincente de desesperación cada vez más peligrosa, incluso si la estrella y su compañero de británico Benjamin Caron (Oth Veterans of Royalty Drama Series «The Crown) no es necesariamente un ajuste ideal para este entorno muy estadounidense, abajo y fuera.

Treinta y tantos años Lynette (Kirby) se despierta a las 5 am por otra llamada de una compañía de préstamos, amenazando las consecuencias para los pagos atrasados. Ella comparte una casa en ruinas con el hermano Kenny (Zack Gottsagen de «The Peanut Butter Falcon») y su madre Doreen (Jennifer Jason Leigh). Es el mismo lugar que han alquilado durante años, a través de buenos tiempos y (sobre todo) mal. El propietario ahora quiere vender, lo que significa que esta familia necesita buscar el dinero para comprar o encontrarse desalojado. Lynette no ve ninguna alternativa: Portland ha gentrificado durante mucho tiempo más allá de la capacidad del trío para pagar el alquiler en otro lugar. Pero su propio historial de crédito es lo suficientemente inestable como para requerir a mamá como co-firma de compra. Usted supone que un vistazo de que Doreen no aparecerá cuando ese acuerdo debe ser sellado.

No es que estas personas no lo intenten. Lynette trabaja todo el día en una panadería a escala de fábrica, la mayoría de las noches como cantinero. Doreen también tiene al menos un trabajo (no especificado). Nacido con el síndrome de Down, Kenny es más una carga financiera de lo que puede ser un contribuyente, como le gustaría un empleo remunerado. Cuando Lynette debe llevarlo a una clase de educación para adultos que está tomando para mejorar sus perspectivas, el profesor no está diseñado por sus interrupciones. Ese intercambio tipifica la experiencia cotidiana de Lynette exagerada en exceso: es culpada para siempre y se la llama irresponsable por situaciones que está haciendo todo lo posible para prevenir. Es una existencia perpetua de «un paso adelante, tres pasos atrás».

El plan A hacia la estabilidad de la vivienda se va naturalmente al sur cuando Doreen no solo pierde la importante cita de abogados, sino que gasta su participación de depósitos anticipado en otra cosa. Testidado, Lynette se embarca en una búsqueda del anochecer al amanecer alrededor de la ciudad para aumentar los $ 25,000 que ahora se necesitan lo antes posible. Es una tarea difícil, y casi nadie se inclina a hacerle ningún favor. Es rechazado por un préstamo de un hombre casado (Randall Park) con el sexo hotelero regular y pagado. Una antigua ex callejera (Julia Fox de «Gems sin cortar») que ahora es una mujer lujosa que mantiene le debe $ 3,000, pero solo toserá una fracción de eso a corto plazo.

Entonces, con una fecha límite final del día siguiente, las estrategias de Lynette se vuelven cada vez más frenéticas, engañosas, ilegales. Ella convence a la ex conocida Cody (Stephan James) para que la ayude a entrar en una caja fuerte. Eso lleva a requerir más asistencia de algunos personajes muy incompletos que, en última instancia, deben huir violentamente. Ella tiene una desagradable reunión forzada con el concesionario/proxeneta/protector (Michael Kelly) de sus años de adolescencia fugitivos. Y alrededor de las 4 am, ingresa a una especie de paisaje infernal, una casa de fiesta presumiblemente sin parar donde el anfitrión (director del «albergue» Eli Roth) es la figura más espeluznante que enfrenta hasta ahora.

Estos episodios narrativos son bien fundidos y perturbados, si no del todo convincentes. Aunque nos reúnemos, ha tenido un pasado difícil, Lynette parece demasiado sensato para dejar que esta crisis la arrastre a actos que podrían conducir a la prisión, ya sea que se cierra en la casa o no. Versátil como Kirby ha demostrado en el escenario y la pantalla, carece de la ventaja que este personaje necesita: no podemos creer que haya superado ser pobre, abusado, adicto y ajetreado. Ese tipo de vida se puede leer en un tipo diferente de cara. Otra actriz inglesa, Andrea Riseborough, aproximó tal desgaste ‘n’ lágrima asombrosamente en «a Leslie» hace unos años. Pero mientras Kirby ataca las notas correctas de urgencia comprensiva (con un acento noroeste impecable), nunca compramos totalmente a Lynette haber sobrevivido a casi todas las disfunciones de clase trabajadora posibles. No es ajeno a roles similares, Leigh también es un poco problemático aquí. Se ve tan eterna a los 63 años que también tenemos problemas para aceptar a Doreen como un desastre crujiente y careño, o incluso la madre de Lynette.

Un eventual problema más grande en el guión de Sarah Conradt es que la madre y la hija tienen una confrontación climática, que recibe un tratamiento poderoso de estos formidables artistas. Pero depende de un grado de desprecio familiar expuesto que sorprende a los espectadores tanto como al personaje objetivo. La base psicológica necesaria para esta escena está ausente de 90 minutos anteriores, por lo que en lugar de sentir su impacto completo, pensamos «¿dónde lo hizo? eso ¿venir de?» «Night Always Comes» también sufre de uno de esos desvanecidos de «conducir en un nuevo amanecer» que sugieren catarsis pero que no ofrecen una resolución tangible del mundo real en absoluto.

Aún así, en un momento a momento, la película tiene tensión, dinámica de personajes fuertes y retratos individuales afilados cuya astringencia es aliviada por los giros más ingratantes de Gottsagen y James. Del filmado en Portland, la película cuenta con la arena en sus opciones de ubicación y la cinematografía experta de Damian García. Sin embargo, colgar sobre «Night Always Comes» es una sensación de que el mundo oprimido representado está fuera del alcance de los fabricantes. Cualquiera que sea la convicción nacida de la experiencia dura, el material fuente de Vlautin elude esta adaptación en la pantalla, aunque no por falta de esfuerzo calificado.

«Night Always Come» comienza a transmitirse en Netflix el 15 de agosto.