Vande Bharat Train corre 1.400 km en un error operativo







En una gran vergüenza operativa para indios FerrocarrilEl Sabarmati-Gurgaon Vande Bharat Special (09401), operado por Western Railway el domingo por la noche, terminó marcando el viaje más largo para el tren premium, casi 1,400 km en 28 horas, pero por todas las razones equivocadas.

Por ahora, se destaca como un estudio de caso sobre cómo los pequeños lapsos en la planificación pueden descarrilar la promesa del tren semi a alta velocidad insignia de la India.

El tren semi-alto de velocidad, originalmente programado para cubrir la ruta Sabarmati-Ajmer-Jaipur-Gurgaon de 898 km, se quedó varado cerca de Mehsana poco después de la salida cuando los funcionarios descubrieron que el rastrillo asignado carecía de un ruta de alta ranura, obligatorio para el equipo de alto nivel (OHE) (OHE) en ese tramo-A CASE de la ruta incorrecta.

En los ferrocarriles indios, especialmente en la zona ferroviaria occidental (WR), los corredores de carga llevan trenes de contenedores de doble pila. Estos trenes necesitan un espacio libre vertical adicional. Los cables superiores estándar (OHE), que generalmente son de aproximadamente 5,5 m por encima del nivel del riel, son demasiado bajos para tales trenes altos. Entonces, se instala OHE de gran altura, donde la altura del cable de contacto se eleva hasta 7,45 m (en lugar de los 5,5 m habituales). Esto permite el movimiento del contenedor de doble pila bajo la tracción eléctrica sin tocar los cables.

Sin ninguna opción para que el tren continúe con la alineación planificada, las autoridades ferroviarias desviaron apresuradamente el servicio a través de Ahmedabad – udaipur – Kota – Jaipur – Mathura, una ruta significativamente más larga. El trenque partió de Sabarmati alrededor de las 6 pm, desde entonces se ha arrastrado por el oeste y norte de la India, dejando a los pasajeros cansados ​​y frustrados.

«Este fue un desajuste técnico básico que debería haberse verificado antes del despliegue. Ejecutar un Vande Bharat en una sección OHE de gran altura sin un pantógrafo de alto alcance nunca fue posible», admitió un funcionario de ferrocarril senior en el registro.

El desvío ha creado involuntariamente la historia: ningún Rake de Vande Bharat ha operado una distancia tan larga en una sola carrera. Pero detrás del registro se encuentra los inconvenientes de los pasajeros, el caos operativo y las cuestiones de responsabilidad.

A pesar de la interrupción masiva, no se ha anunciado ninguna acción contra ningún funcionario responsable de la supervisión. PasajerosMientras tanto, llevó la peor parte de un viaje casi el doble de más tiempo que se anuncia, socavando la premisa misma del Vande Bharat como una alternativa rápida y eficiente.





Fuente