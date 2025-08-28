Vande Bharat Entrena para ser actualizados con más entrenadores en 7 rutas







La placa ferroviaria ha decidido actualizar Vande Bharat Según los funcionarios, trenes con entrenadores adicionales en siete rutas operativas después de evaluar la alta ocupación de pasajeros.

Las siete rutas son Mangaluru Central-Thiruvananthapuram Central, Secunderabad-Tirupati, Chennai Egmore-Tirunelveli, Madurai-Bengaluru Cantt, Deoghar-Varanasi, Deoghar-Varanasi, Deoghar-Varanasi e Indore-Nagpur, según la agencia de noticias Pti.

Los trenes lanzados también se introducirán en otras rutas nuevas.

Los funcionarios dijeron que en la actualidad, cuatro de 8 entrenamientos (también llamados automóviles) y tres trenes Vande Bharat de 16 entrenamientos están operativos en estas rutas.

«El tren de 16 autos se actualizará a 20 autos, y aquellos que tengan 8 autos se incrementarán a 16 autos», dijo Dilip Kumar, director ejecutivo de información y publicidad, la junta ferroviaria, informó la agencia de noticias PTI.

«Basado en la ocupación para el año financiero 2025-26 (hasta el 31 de julio) y la viabilidad para el aumento, se ha planeado un aumento tentativo de tres servicios de trenes Vande Bharat de 16 autos a 20 autos y cuatro vande Bharat de 8 autos a 16 autos», agregó.

Los funcionarios de la junta dijeron que, además de estas actualizaciones, más trenes Vande Bharat de 20 autos estarán listos para los lanzamientos, y un tren de 16 autos estará disponible para el aumento.

«Se planea un plan de reemplazo tentativo para el servicio de trenes de Vande Bharat en función de la ocupación. Después de esto, los rastrillos (trenes) liberados de 16 y 8 autos se utilizarán para ejecutar nuevos servicios», dijo Kumar, informó la agencia de noticias PTI.

Según la actualización programada, tres rutas: Mangaluru Central-Thiruvananthapuram Central, Secunderabad-Tirupati, y Chennai Egmore-Tirunelveli, que actualmente tiene trenes Vande Bharat de 16 autos, se actualizará a 20 autos, y las cuatro rutas restantes que tienen servicios Vande Bharat de 8 autos obtendrán trenes de 16 autos.

La escalera sur de Vasai Road Station en las plataformas 6 y 7 se cerrará a partir del 29 de agosto, dice Western Railway

Western Railway anunció el jueves que la escalera del lado sur de la segunda más del norte Pie sobre bridgE (FOB) en las plataformas 6 y 7 de la estación Vasai Road se desmantelarán de la noche del viernes.

El cierre es parte del en curso estación Trabajo de mejora, bajo el cual se está llevando a cabo un trabajo de base para una cubierta elevada.

Durante este período, se ha aconsejado a los pasajeros que usen la escalera del lado norte de la segunda instalación norte y la escalera del lado sur del fob norte existente.

Western Railway expresa su arrepentimiento por los inconvenientes causados ​​a los viajeros, dijo.

(Con entradas PTI)





