Vancouver Canucks Coach ofrece una actualización inmediata sobre el delantero lesionado

El Vancouver Canucks continuó su lista de juegos de pretemporada el miércoles por la noche. Vancouver asumió el Calgary Flames Mientras se preparaban para la próxima temporada regular. Desafortunadamente, la noche dio un giro un poco, ya que Nils Hoglander no pudo terminar el juego.

La ex selección de segunda ronda anotó en la victoria sobre las llamas el miércoles. De hecho, abrió el marcador para ambos lados. Llegó a casa un rebote de un tiro desde el punto para convertirlo en un juego de 1-0.

Más adelante en el juego, sin embargo, Hoglander sufrió una lesión. No está claro cuándo el jugador de 24 años sufrió la lesión. Sin embargo, Vancouver anunció que no volvería al concurso poco después de que se fuera.

Después del juego, se le preguntó al entrenador en jefe Adam Foote sobre el estado de Hoglander. La actualización inmediata no fue nada concreta, desafortunadamente. Sin embargo, el jefe del banco de los Canucks confirmó que sufrió una lesión en la parte inferior del cuerpo.

«Baja de cuerpo. Van a evaluarlo cuando regresen. Mañana lo descubriremos (más) cuando los documentan lo vean. Espero que no sea demasiado. Ya veremos», dijo Foote en un clip Compartido en el sitio web oficial de Vancouver.

Nils Hoglander entrando en temporada importante

Los Canucks redactaron a Hoglander con la 40ª selección general en el Draft de la NHL 2019. Hizo su debut en la NHL durante la campaña 2021-22. Ese año, anotó 13 goles y 27 puntos en 56 juegos.

Desde entonces, su producción ha fluctuado un poco. No alcanzó la marca de 20 puntos nuevamente hasta 2023-24, cuando alcanzó un máximo de 36 años. La temporada 2023-24 también lo vio superar los 20 goles por primera vez, ya que anotó 24 veces ese año.

Desafortunadamente, no actuó a su mejor nivel hace un año. Marcó solo ocho goles para los Canucks en 2024-25. Terminó con 25 puntos, pero la caída en la puntuación de goles fue ciertamente preocupante.

En octubre pasado, Hoglander firmó una extensión de contrato de tres años con Vancouver. Aún así, esta es una temporada bastante importante para el joven de 24 años. Rebarse ofensivamente podría consolidar su lugar en los planes a largo plazo de los Canucks. Y podría establecer otro posible aumento salarial en su próximo contrato.

Hoglander de Canucks debería desempeñar un papel clave

Hoglander debería recibir las mejores oportunidades para demostrar que puede actuar. No jugará en la primera línea, considerando que Jake Debrusk y Brock Boeser están por delante de él en ese departamento. Sin embargo, podría forjar un papel contribuyente medio.

El jugador de 24 años está compitiendo con Evander Kane, Jonathan Lekkerimaki y Conor Garland por un lugar en el ala de la segunda línea. Teniendo en cuenta su edad y potencial, ciertamente tiene un caso para vencer a los veteranos Kane y Garland.

Sin embargo, esto ciertamente no está en piedra. Kane tiene experiencia trabajando como extremo de segunda línea. Mientras tanto, Garland puede proporcionar valor en áreas distintas de la ofensa. No es una carrera imposible, pero tampoco fue fácil.

Por supuesto, todo esto depende de la salud de Hoglander. Con suerte, evitó una lesión grave y puede regresar al hielo pronto. Mientras tanto, los fanáticos de los Canucks deberían estar de cerca para una actualización de lesiones más concretas el jueves.