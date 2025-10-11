¡Vamos, la selección nacional de Indonesia derrocará a Irak! Las oraciones del pueblo indonesio detrás de ti

Yeda, VIVA – Las oportunidades siempre llegarán, pero un camino recorrido demasiado lejos sería una lástima si no terminara con resultados brillantes.

En los deportes, un resultado brillante es una victoria. No hay ningún jugador o equipo escrito con tinta dorada en la historia del deporte excepto la victoria y el éxito.

en contexto Clasificación para el Mundial 2026el camino que se ha desviado demasiado es lo que se ha pasado Selección Nacional de Indonesia Hasta ahora.

Garuda es el único equipo de la cuarta ronda de las Eliminatorias para el Mundial 2026 en la zona asiática que comenzó su aventura desde la primera ronda.

El Rizki Ridho cs llegó a la segunda ronda como uno de los equipos peor clasificados. Especialmente en la tercera ronda cuando se convirtieron en el equipo con el ranking FIFA más bajo entre los 18 equipos asiáticos que sobrevivieron a esta ronda.

Resultó que los más bajos continuaron hasta la cuarta ronda después de terminar cuartos en el Grupo C detrás de Japón, Australia y Arabia Saudita.

Anteriormente, ningún equipo del Sudeste Asiático había llegado tan lejos como Garuda en una era en la que las eliminatorias para la Copa del Mundo eran cada vez más competitivas.

Se podría decir que su desempeño mejoró rápidamente, a pesar de que nunca pudo ganarle puntos a Japón, que era el mejor equipo de Asia y que estaba demasiado detrás de Garuda en la clasificación.

A primera hora del jueves pasado, Indonesia se vio obligada a rendirse por 2-3 ante Arabia Saudita, que durante la tercera ronda nunca pudo vencer a Garuda, incluso cediendo por 0-2 en Yakarta el 19 de noviembre de 2024.

Ahora, Garuda se enfrentará a Irak, que venció dos veces a Indonesia en la segunda ronda, en un partido de vida o muerte para Garuda.

La buena noticia es que Irak fue derrotado dos veces por dos equipos árabes que fueron derrotados por Indonesia en la tercera ronda; Bahrein y Arabia Saudita.

Irak se vio obligado a rendirse 0-2 ante Bahréin y 1-3 ante Arabia Saudita en la última fase de grupos de la Copa del Golfo 2024.

Esto significa que, aunque haya derrotado a Indonesia dos veces, Irak no es un equipo al que no se pueda derrotar. Bahrein y Palestina estuvieron entre los equipos peor clasificados que Irak, que lograron conquistar Irak.

Diferentes equipos