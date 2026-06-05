«Vamos a llegar a un acuerdo»: Trump sobre el acuerdo comercial entre India y Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que Estados Unidos y la India están avanzando hacia un acuerdo comercial, al tiempo que describió al primer ministro Narendra Modi como un buen amigo y expresó confianza en que los dos países llegarán a un acuerdo.

Hablando en la Casa Blanca durante un evento centrado en la política energética y del carbón, Trump dijo el jueves que las negociaciones comerciales con la India estaban progresando a pesar de sus críticas de larga data al régimen arancelario de la India.

Cuando se le preguntó sobre los informes de que un acuerdo comercial estaba cerca después de la reciente visita del Secretario de Estado Marco Rubio a la India, Trump dijo: Bueno, lo tenemos. Y añadió: Llegaremos a un acuerdo porque me gusta… ya sabes, me gusta mucho tu primer ministro. Es un buen amigo mío, se lleva muy bien y vamos a hacer un trato. Sabemos que tenemos una muy buena relación.

Trump aprovechó el intercambio para repetir su crítica de larga data de que India mantenía altos aranceles sobre los productos estadounidenses.

India, durante años, realmente se aprovechó de Estados Unidos, afirmó. Nos cobraron tarifas tremendas y no pagaron nada.

El Presidente citó el ejemplo de las motocicletas Harley-Davidson, argumentando que los elevados derechos de importación habían limitado históricamente el acceso de los fabricantes estadounidenses.

Por ejemplo, en el pasado no permitían que Harley Davidson vendiera su motor: cobraban un arancel del 200 por ciento, dijo Trump. Así que Harley Davidson quedó excluida. Terminaron yendo a la India y construyendo sus propias plantas.

Trump contrastó lo que describió como acuerdos comerciales pasados ​​con el enfoque actual de su administración.

Nos cobraron enormes cantidades de aranceles y nosotros no les cobramos nada, dijo. Y ahora es exactamente lo contrario y estamos ganando mucho dinero con la India.

Los comentarios se producen en medio de crecientes expectativas en Washington y Nueva Delhi de que los negociadores estén cerrando brechas en un paquete comercial bilateral destinado a ampliar el acceso al mercado y reducir las disputas arancelarias entre los dos países.

El comercio se ha convertido en una de las áreas de compromiso más importantes en la asociación estratégica más amplia entre India y Estados Unidos. Ambos gobiernos han enfatizado repetidamente la importancia de fortalecer los lazos económicos junto con la cooperación en defensa, tecnología, energía y cadenas de suministro críticas.

Los comentarios de Trump también reflejaron la relación personal que frecuentemente ha destacado con el primer ministro Modi. Durante su primer mandato, los dos líderes celebraron eventos públicos de alto perfil, incluida la reunión Howdy Modi en Houston y el evento Namaste Trump en Ahmedabad.

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