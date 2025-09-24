Vamos a jugar al chef sets estrene italiano

BBC Studios ha establecido el estreno italiano de la pantalla grande de «De color en The Cinema: Let’s Play Chef Collection ”en la barra lateral independiente del Festival de Cine de Roma, Alice Nella Città, que se dedica al público más joven el 18 de octubre.

«Bluey at the Cinema: Let’s Play Chef Collection» es una compilación especial de ocho episodios, que incluyen comida para llevar, restaurante elegante, tortilla y pastel de pato, de la exitosa serie de niños animados australianos «Bluey».

La compilación de una hora tendrá un lanzamiento teatral en todo el país en Italia a partir del 30 de octubre. Antes de llegar a los teatros en Alemania, Francia y Benelux. Se lanzó anteriormente en el Reino Unido, Irlanda, España y Polonia.

Creado por Joe Brumm, «Bluey» es producido por Ludo Studio para Australian Broadcasting Corporation y co-comisionado por ABC Children’s y BBC Studios Kids & Family, que distribuye la exitosa serie de televisión internacionalmente. La colección también proviene de la asociación entre Piece of Magic Entertainment y Vue Lumière.

«Las familias en toda Italia pronto disfrutarán de la compilación especial en la pantalla grande, comenzando con un emocionante estreno en el festival Alice Nella Città de Roma», dijo Cecilia Persson, BBC Studios Kids & Family’s Directora gerente, y agregó que traer «‘Bluey’ en la gran pantalla» se celebrará la alegría, la risa y les encanta que las series estén a los niños y a los padres por igual «.

Mientras que la compilación «Bluey» se está implementando internacionalmente, la anticipación del primer largometraje «Bluey» está creciendo. A principios de este mes, BBC Studios y Walt Disney Studios anunció el largometraje animado de CG ya está listo para un lanzamiento teatral global el 6 de agosto de 2027.