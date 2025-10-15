Valor justo de PKB de Geruduk Santri Trans7: La transmisión acosó y lastimó a los internados islámicos

Jacarta – Vicepresidente General del Partido Despertar Nacional DPP (PKB), Faisol Riza abre su voz sobre las acciones de cientos estudiantesAlumnos del internado islámico de PWNU DKI Yakarta frente a la oficina Trans7Sur de Yakarta el miércoles 15 de octubre de 2025.

La acción se llevó a cabo como forma de protesta contra la transmisión del programa «Xpose Uncensored», que se consideró poco educativo e insultante a la dignidad de los ulemas, concretamente hacia los kiai en internado islámico lirboyoKediri, Java Oriental, Anwar Manshur.

Los manifestantes ondearon banderas verdes frente al edificio Trans7 como forma de protesta.

Al respecto, Faisol consideró razonable que se lleve a cabo esta acción. Esto se debe a que la narrativa en la transmisión de Xpose Uncensored ha lastimado y acosado a las familias de los internados islámicos.

«De hecho, el lenguaje transmitido fue demasiado duro, demasiado doloroso. La transmisión lastimó a los internados islámicos, a los estudiantes y a las familias de los internados islámicos, por lo que es natural que los estudiantes protestaran y vinieran», dijo Faisol a los periodistas en el Ayuntamiento de DKI Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Faisol pidió a Trans7 que profundizara en la educación y la relación entre los kiai y los estudiantes del internado islámico antes de transmitir el programa.

«Así que también le pregunto a Trans7, además de disculparme, creo que es importante que Trans7 vea directamente, transmita lo mejor posible, de la manera más justa posible, lo que realmente constituye una comprensión de cómo la relación entre kiai y los internados islámicos, cómo la relación entre kiai y santri, cómo la relación entre kiai y los padres de los estudiantes, los tutores de los estudiantes es completa. Así que la comprensión es completa», dijo.

Anteriormente se informó que los clips del programa Xpose en Trans7 se volvieron virales y generaron críticas de los internautas porque fueron vistos como un insulto a la dignidad de los ulama, especialmente al anciano Kiai del internado islámico Lirboyo Kediri.

En imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales, la narrativa que se leía se consideró inapropiada porque mencionaba figuras religiosas en un tono despectivo.

Fuertes críticas llegaron en varias plataformas, incluida la columna de comentarios de la cuenta oficial de Instagram de Trans7. Muchos internautas expresaron su enojo. Consideraron la transmisión como una forma de acoso contra la figura del ulama que había hecho grandes contribuciones a la nación y al pueblo.