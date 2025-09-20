Valor experto Gobierno experto Ajuste de la cuota de importación de combustible para la estación de servicio privado, no monopolio

Yakarta, Viva – Políticas tomadas por el gobierno, especialmente a través del Ministerio de Energía y Recursos Minerales (ESDM)) Bahlil lahadalia Al proporcionar un margen adicional a una cuota de importación del 10 por ciento en comparación con 2024 y la realización de las importaciones ha alcanzado el 110 por ciento, bienvenida por muchas personas.

Este paso es anticipar la escasez de combustible (Bbm) en una serie de estaciones de llenado de combustible público (SPBU), como BP, CaparazónY Vivo.

Experto en políticas públicas de la Universidad de Trisakti, Trubus Rahardiansyah evalúa los pasos del gobierno para regular Importar bbm La entidad comercial privada (BU) tiene razón. De hecho, según él, la política no es una forma de monopolio, sino un esfuerzo por consolidar el suministro para que el volumen, la calidad y el financiamiento permanezcan controlados a nivel nacional.

«Es correcto lo que se hace Ministro de Energía y Recursos Mineralesno discriminación o monopolio. Es precisamente la consolidación de la oferta para que el volumen, la calidad y el financiamiento permanezcan controlados a nivel nacional. De esa manera, se puede evitar el potencial de ineficiencia y disparidad de precios «, dijo Trubus el sábado 20 de septiembre de 2025.

Trubus respondió a la insistencia de una serie de partes privadas para que el gobierno abriera una cuota de importación adicional. De hecho, la cuota de importación de combustible privado de este año se ha recaudado un 10 por ciento en comparación con 2024, incluso la realización alcanzó el 110 por ciento desde el límite inicial.

Según él, el gobierno tiene la responsabilidad de equilibrar tres intereses a la vez, incluida la garantía de que los consumidores obtienen suministros a un precio estable, manteniendo una competencia saludable entre Pertamina y el sector privado, y proteger los intereses nacionales para que la seguridad energética no dependa demasiado de las importaciones.

Porque, continuo Trubus, la participación de mercado privado ha alcanzado alrededor del 11 por ciento. Con esta porción, el sector privado comenzó a poder influir en las narrativas públicas. Por lo tanto, la provisión de cuotas de importación adicionales sin mecanismos de control se arriesga a reducir la capacidad del país para mantener las reservas de energía estratégica.

«El sector energético que es un pulso económico no debe controlarse por el poder del mercado sin una dirección clara. La consistencia del gobierno en la gestión de las importaciones está en línea con la dirección del presidente para eliminar las cuotas discriminatorias, pero aún así mantener los intereses nacionales», dijo.

También alentó al gobierno a aumentar la transparencia de los datos de suministro de combustible y fortalecer la comunicación pública.

«El gobierno no es hostil al sector privado. Esta política en realidad organiza que el mercado sea más saludable, transparente y eficiente. La participación privada sigue siendo importante, pero debe estar en un estricto corredor de gobernanza nacional», dijo Trubus.

«Si la acción se agota antes de fin de año, debería ser una lección importante para que la industria mejore la planificación logística, no solo solicite importaciones adicionales», agregó

Mientras tanto, el experto ministro de energía y recursos minerales Michael Wattimena, los pasos dados por el Ministro de Energía y Recursos Minerales son políticas de acuerdo con los procedimientos y no los pasos incorrectos. Según él, lo que Bahlil hizo como un esfuerzo para mantener la estabilidad de BBM.