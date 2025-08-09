Valor de transferencia de RP1.6 billones! Benjamin Sesko está a un paso de Manchester United

Manchester, Viva – Manchester United finalmente completó la transferencia Benjamin Sesko de RB Leipzig. Esta noticia fue confirmada por el famoso periodista de fútbol Fabrizio Romano a través de su cuenta personal de Instagram el sábado 9 de agosto de 2025.

Romano dijo que todos los documentos entre Man United y Leipzig habían sido firmados. Este proceso de movimiento ocurrió después de que Šeško se sometió a pruebas médicas y recibió la aprobación final de ambos clubes. El valor de transferencia del joven atacante esloveno alcanzó 85 millones de euros o alrededor de Rp1.6 billones.

Šeško está programado para firmar un contrato de cinco años el sábado por la mañana, hora local. Poco después, será presentado oficialmente al público en Old Trafford.

«Big Benji está llegando», escribió Romano, marcó la llegada de uno de los talentos jóvenes más prometedores de Europa a Manchester.

Se espera que la presencia de Šeško fortalezca las líneas del frente de los Red Devils, que la temporada pasada a menudo experimentó problemas de productividad de los objetivos. Se sabe que el delantero de 22 años tiene la velocidad, la técnica y la capacidad del asentamiento final mortal, lo que lo convierte en una de las perspectivas más populares en el mercado de transferencias este verano.

Benjamin Šeško es un talento esloveno joven de 22 años que aparece como el delantero principal RB Leipzig. Tiene una alta postura, un fuerte físico y la velocidad de los medios y los entrenadores, por lo que a menudo se compara con Erling Haaland.

La temporada 2024-25 de las estadísticas mostró una contribución significativa, con 13 goles y 5 asistencias, lo que lo convierte en uno de los huelguistas productivos de la liga