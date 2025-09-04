Valor de mercado del equipo nacional indonesio Rp630 mil millones, derrota a Arabia Saudita e Irak

Yakarta, Viva – Valor de mercado (valor comercial) Equipo nacional indonesio Continúe disparando para alcanzar los Rp630 mil millones, lo que lo convierte en el más alto en la historia del fútbol del país. Este logro incluso puso a Indonesia más alto que varios gigantes asiáticos como Arabia Saudita, Irak, Irán, Uzbekistán, Qatar y Australia.

El aumento en el valor de mercado es inseparable de la presencia de descendientes que están activos en Europa, combinados con talentos locales cada vez más maduros.

El pilar principal en la línea de fondo

En el sector de defensa, Indonesia ahora tiene una fila de defensores con un valor fantástico. Jay idzes (Sassuolo) se convirtió en el jugador más caro con un valor de mercado de RP130.36 mil millones, seguido de Mees Hilgers (FC Twente) de Rp112.98 mil millones.

Otro nombre que también tiene un alto valor es Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) con RP86.91 mil millones, y Calvin Verdonk (LOSC Lille) por valor de Rp43.45 mil millones.

Por otro lado, la experiencia de Jordi Amat (RP11.30 mil millones) y el potencial joven como Rizki Ridho (Rp9.56 mil millones) y Justin Hubner (RP5.21 mil millones) se agregaron a la profundidad de la línea de fondo de Garuda.

Fuerza en el centro del campo

El mediocampo del equipo nacional también se ve fortalecido por jugadores experimentados. Thom Haye (Persib Bandung) tiene un valor de Rp17.38 mil millones, seguido de Marc Klok (Rp6.95 mil millones) y Joey Pelupessy (Rp4.35 mil millones).

Thom Haye se une oficialmente a Persib Bandung

Jóvenes jóvenes talentosos Marselino Ferdinan (Oxford United) también continúa mostrando progreso con un valor de mercado de Rp 5.21 mil millones.

Ala creativa y atacante joven

En el sector del ala, Miliano Jonathans (FC Utrecht) se clasificó con un valor de Rp 15.64 mil millones, seguido por Eliano Reijnders (Persib) de Rp10.43 mil millones, y Yakob Sayuri (Malut United) Rp6.08 mil millones.

Nombres locales como Egy Maulana Vikri (Rp6.08 mil millones), Beckham Putra (Rp5.21 mil millones) y el senior Stefano Lilipaly (RP3.91 mil millones) siguen siendo un complemento importante.

Para las líneas del frente, se espera que los jóvenes huelguistas de Ramadhan Sananta (Rp4.35 mil millones) y Mauro Zijlstra (FC Volendam) Rp1.30 mil millones se conviertan en los futuros atacantes del equipo nacional.

Bajo el bar, Emil Audero (Cremonse) se convirtió en el portero del equipo nacional más caro con un valor de Rp55.62 mil millones. Otros nombres como Nadeo Argawinata (Rp5.65 mil millones) y Ernando Ari (Rp. 5.21 mil millones) también completaron la fuerza en el Post de portero.

Nueva era del fútbol indonesio

Con un valor de mercado total de Rp630 mil millones, el equipo nacional indonesio ahora registra una nueva historia como el equipo más caro de la historia. Este aumento es una prueba clara del arduo trabajo de coaching, la naturalización de los descendientes y el creciente número de talentos locales que compiten a nivel internacional.

Este logro al mismo tiempo confirmó que Garuda estaba listo para competir con los grandes equipos asiáticos, tanto a nivel regional como global.