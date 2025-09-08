Valor de Menkeu Purbaya No hay necesidad de nuevas gravámenes fiscales

Yakarta, Viva – Ministro de finanzas (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa A juzgar que no es necesario aplicar gravámenes impuesto Nuevo en la comunidad considerando el sistema de impuestos que se utiliza actualmente es bastante efectivo para recopilar impuestos que son una de las fuentes de ingresos estatales.

«En mi opinión, hasta ahora no hay necesidad (hay un nuevo impuesto fiscal)», dijo Purbaya, respondiendo las preguntas de los periodistas cuando fue recibido después de ser nombrado Ministro de Finanzas en el Palacio Presidencial Indonesio, Yakarta, el lunes.

Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa Foto : TvoneNews/Abdul Gani Siregar

Purbaya explicó que una de sus prioridades está aumentando el crecimiento actualmente, ya que también se correlaciona positivamente con los ingresos estatales.

«Con el sistema existente, si el crecimiento es bueno, considere impuesto Es una relación de PIB-nya konstran, ingreso-Se fuerte también «, continuó Pulbaya.

La política de Purbaya está en línea con su predecesor, Sri Mulyani Indrawati, quien durante una reunión de trabajo con el DPD RI prácticamente, el martes 2 de septiembre la semana pasada, dijo que el gobierno no impuso un nuevo impuesto sobre impuestos este año, y en 2026. SRI tomó la decisión a pesar del objetivo de ingresos estatales en 9.8 por ciento.

«En términos de ingresos estatales, debido a que las necesidades del estado y la nación son tantos, los ingresos estatales continúan mejorando sin ninguna política nueva», dijo Sri Mulyani durante la reunión de trabajo.

Continuó al gobierno para tomar otras estrategias para lograr el objetivo de los ingresos estatales, incluso mejorando el sistema fiscal y luego aumentando el cumplimiento.

Sri Mulyani también le pidió a Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) que no se preocupen, porque las MIPYME con una facturación de hasta Rp500 millones no necesitan pagar el impuesto sobre la renta (PPH), mientras que las empresas con una facturación de RP500 millones a Rp4.8 mil millones fueron sujetas a una PPH final de 0.5 por ciento.

En el Palacio del Estado, Yakarta, el lunes por la tarde, el presidente Prabowo desestimó a Sri Mulyani como ministro de finanzas e inauguró a Purbaya Yudhi Sadewa para reemplazar a Sri. Después de ser inaugurado, Purbaya mencionó algunas de sus prioridades, entre Otros superan la desaceleración económica y aumentan el crecimiento económico.

Purbaya cree que dentro de los 2 meses hasta los próximos 3 meses, se puede superar el problema de desaceleración económica.

«Si veo que todavía hay administración de dinero que todavía no es óptima, lo mejoraremos. Por lo tanto, aunque el presupuesto, por ejemplo, sea absorbido, nos aseguraremos de que los fondos no interfieran con nuestro sistema bancario. Eso es lo que hacemos más tarde. Por lo tanto, no hay necesidad de preocuparse», dijo Purbaya, respondiendo a los periodistas cuando se reunieron después de la inauguración en el Palacio Palacio Indonesio, Jakarta, el lunes.

En la misma ocasión, Purbaya también entregó un mensaje entregado por el presidente Prabowo después de la inauguración. «De todos modos, crear un buen crecimiento económico, el bienestar de las personas tanto como sea posible. No podemos fallar con los programas que hacen que nuestra gente sea próspera. Eso es lo que haré», dijo Purbaya. (Hormiga)