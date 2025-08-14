Valor comercial para Denver Broncos QB Jarrett Stidham ‘Skyrockets’

Por solo unos momentos, ponte en el lugar de Rams de Los Ángeles Gerente General Les Snead.

Tu mariscal de campo, 37 años Matthew Staffordaún no tiene que practicar en el campamento de entrenamiento debido a los problemas continuos. Para curarse por completo, se da cuenta de que lo mejor para Stafford podría ser comenzar la temporada en la reserva lesionada, lo que significa que no estará disponible hasta la semana 5 lo antes posible.

Si estás atacado, sabes que el resto de tu lista está bastante bien. Sabes si Stafford vuelve saludable y has logrado ir .500 en esos primeros 4 juegos sin él, los Rams tendrán la oportunidad de ser uno de los mejores equipos de la NFC para fin de año.

Conoces tus mariscales de campo de respaldo, Jimmy Garoppolo y Stetson BennettCasi garantiza que no será .500.

En la AFC West, hay un mariscal de campo que casi garantiza que lo haría en el respaldo de los Broncos de Denver Jarrett Stidham¿Quién ha parecido un titular a tiempo completo durante los últimos años y vio que su valor comercial se disparó después de un rendimiento brillante en el abridor de pretemporada.

Si estás atento, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar para ahorrar la temporada para los Rams? Si se trata de una selección de tercera ronda, eso podría ser casi imposible de pasar por Denver, y los Rams podrían no ser el único pretendiente.

«Los Rams pueden no tener un Matthew Stafford saludable hasta la Semana 1, y su regreso a la práctica se ha retrasado durante semanas». Predominantemente Mark Powell de Orange escribió el 12 de agosto. «En cuanto a los Packers, Amor Jordan se sometió a una cirugía de pulgar y debería volver a la semana 1. Sin embargo, Malik Willis y Sean Clifford No inspire mucha confianza detrás del amor. Stidham, en este momento de su carrera, no es una respuesta a largo plazo para ningún equipo contante. Sin embargo, una lesión a un QB inicial alrededor de la liga podría cambiarlo todo ”.

Se plantea la pregunta: ¿qué tan importantes los Broncos piensan que Stidham es para sus propias esperanzas de playoffs?

Stidham una de las copias de seguridad mejor consideradas de la NFL

Denver convirtió a Stidham en uno de los quarterbacks de la NFL pagados con un contrato de 2 años y $ 12 millones en marzo.

Para Stidham, significa otra temporada detrás del mariscal de campo de segundo año Bo nixquien tuvo que vencer a Stidham para el trabajo la temporada pasada Luego llevó a Denver a un récord de 10-7 y su primera aparición en los playoffs desde 2015.

Los Broncos se encontraban en una situación similar en la pretemporada el año pasado cuando tanto Stidham como Zach Wilson – Las 2 copias de seguridad de Nix – Ambas jugaron bien en la pretemporada y desencadenaron el zumbido comercial que no se detuvo hasta después de la fecha límite de intercambio.

Wilson, quien fue el tercer mariscal de campo de cadena durante todo el año, cobró un contrato de 1 año y $ 6 millones para ser el respaldo para Trasero en el Miami Dolphins en 2025.

En la victoria de la pretemporada 30-9 de los Broncos sobre el San Francisco 49ersStidham jugó solo 2 cuartos de acción: 14 de 15 pases para 136 yardas, 2 touchdowns y sin intercepciones con 3 acarreos para 36 yardas.

«Es bueno para nosotros simplemente salir y jugar juntos y poner algunos puntos», Stidham le dijo a 9 News Denver. «(Cuando estoy corriendo) es más como intentar bajar y no cometer un error».