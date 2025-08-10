Válido, Kopassus, Marines y Kopasgat liderados por el general de tres estrellas

BatuJajar, Viva – Presidente Prabowo Subianto confirmó los tres líderes de las fuerzas de élite de TNI, Kopassus TNI AD, AD, Marina El Cuerpo de la Armada y la Tropa de Indonesia se mueve rápidamente (Kopasgat) La Fuerza Aérea al mismo tiempo cambió la nomenclatura de su liderazgo al comandante y elevó el rango de liderazgo en las fuerzas de élite.

La ceremonia de inauguración se celebró en la ceremonia de la fuerza operativa y honoraria militar en el Centro de Educación y Fuerzas Especiales (Pusdiklatpassus) Kopassus Tni Army, Batujar, West Bandung Regency, West Java, domingo por la mañana, 10 de agosto de 2025.

Los tres comandantes de las Fuerzas Especiales de TNI fueron el comandante del teniente general de Kopassus de Tni Djon Afriandi, el comandante del Cuerpo de Marines Teniente General (MAR) Endi Supardi, y comandante del Cuerpo de Mobilización Mariscal de Tni que niega a Muis como un oficial de alto rango como un oficial de alto rango como oficial de alto rango. General de 3 estrellas

El presidente Prabowo confirmó al comandante de Kopassus, Marines y Kopasgat

Los tres se convirtieron automáticamente en el líder de las primeras fuerzas de élite de TNI en liderar cada comando de las Fuerzas Especiales (Kopassus) del ejército, el Cuerpo de Marines de la Marina y el Cuerpo del Cuerpo de la Fuerza Aérea (Korpasgat) de la Fuerza Aérea con el título de comandante y rango de tres estrellas.

En esa ocasión, el presidente Prabowo También inauguró e inauguró al mariscal del mariscal Tni Andyawan Martono Putra como comandante del Comando Nacional de Defensa Aérea de la Fuerza Aérea, que es una nueva estructura en la Fuerza Aérea.

En el púlpito de honor, el presidente también inauguró varias organizaciones nuevas en tres dimensiones TNI.

«Al decir Bismillahirrahmannirrahim, esta mañana, el domingo 10 de agosto de 2025, soy Prabowo Subianto, presidente de la República de Indonesia, con este inaugurado movimiento regional de mando regional, 100 Batallones territoriales, Who Who entonces Presidente de Battaliones de Infantería Marina, y continúan los cinco tropas de Battalion Corps. el cañón.

Después de eso, el teniente general Djon lideró la primera ola de oficiales de alto riesgo que se confirmó que se alineaban justo en frente del púlpito honorario. El presidente Prabowo se acercó a Djon y fijó el rango de tres estrellas al primer comandante de Kopassus. El presidente Prabowo también colocó un cinturón y le entregó una pistola con adornos de oro, y un palo de comando a Djon.

Luego, el presidente Prabowo continuó incrustando un rango en el collar del comandante del Cuerpo de Marines, teniente general (MAR) Endi Supardi. Luego, el presidente puso el cinturón y puso un arma en el cinturón usado por Endi, luego el presidente entregó el mando de la orden al teniente general de Pangkormar del tni (mar) Endi Supardi.

En la misma procesión, el presidente sujetó el rango al comandante del cuerpo del mariscal del mariscal de Tni, Tni niegó a Muis, entregó el cinturón, le entregó la pistola y el mando al líder del Cuerpo de Movimiento rápido de la Fuerza Aérea de Indonesia.

Finalmente, en la primera línea de oficiales de TNI de alto rango inaugurado, el presidente Prabowo cubrió el rango, puso un cinturón, entregó una pistola y un apago de comando al mariscal medio Tni Andyawan Marto Putra, quien actualmente sirvió como una nueva estructura en la fuerza aérea, a saber como Commando del Comando Nacional de Defensa aérea.

Después de la primera procesión, el presidente Prabowo continuó inaugurando e inauguró al comandante de comandos militares recién formados (Pangdam), a saber, el mayor general Kristomei Sianturi como comandante de XXI/Radin Inte, Mayor Gen. Zainul Arifin como Comandante de XXII/Tambun Bungai, Major Gen. Hadi como militar como militar como militar/Tuankin como comandante de Tuanku de XXII/Tambun Bungai, Major Gen. Hadi Hadi como militar como militar/Tuankin como Comandante de Comandante de XXII/Tambun Bungai, Major Gen. Hadi como militar como militar como militar/Tuanku como comandante de Tuanku de Tuanku. Tambusai, el mayor general Arief Gajah Mada como comandante militar XX/Tuanku Imam Bonjol, y el mayor general Lucky Avianto como comandante de XXIV/Mandala Trikora.

Luego, el presidente confirmó 20 brigadas territoriales de desarrollo y otras nuevas organizaciones TNI que fueron el resultado de validar nuevas organizaciones.