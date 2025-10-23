Valentino Rossi revela la sorprendente razón detrás del descenso del rendimiento de Pecco Bagnaia en MotoGP 2025

VIVA – Leyenda Moto GP y mentor de muchos jóvenes corredores italianos, valentino rossifinalmente habló sobre el empeoramiento del desempeño de Francesco “Pecco” Bagnaia estación Carreras de MotoGP 2025.

Lea también: Aprilia Boss revela el “arma secreta” detrás del éxito de MotoGP 2025



En una entrevista con los medios italianos, Rossi expresó una visión interesante que provocó un gran debate entre los aficionados y analistas de las carreras. Admitió que todavía «no entendía» por qué Bagnaia era así dificultad.

Lea también: ¡Oficial! El icono Repsol de MotoGP regresa al Paddock en 2026



«Pecco es tres veces campeón del mundo, incluido uno en Moto2 con nuestro equipo. Empezó a tener algunas dificultades con un compañero rápido como Márquez. Estamos pasando por un momento difícil y estamos tratando de ayudarlo al 100%, tratando de encontrar una manera de resolver esta situación», dijo Rossi, citado por VIVA desde Crash el jueves 23 de octubre de 2025.

Bagnaia, conocido como un corredor tranquilo y consistente, parece tener dificultades para mantener su dominio esta temporada.

Lea también: ¡Regreso caliente! Augusto Fernández obtiene el comodín en MotoGP Malasia 2025



Después de haber tenido un desempeño brillante en la primera mitad de la temporada y ganar en el GP de Japón, su desempeño decayó drásticamente en las últimas series, como en el GP de Australia y el GP de Indonesia, donde no logró sumar ningún punto.

Rossi cree que hay una serie de factores que dificultan Bagnaia. Dijo que la moto Ducati GP25 tenía un carácter diferente a la versión anterior, y esto podría influir en el estilo de carrera del actual campeón.

Según Rossi, Márquez no sólo es rápido en la pista, sino también agresivo en la estrategia y muy experimentado en la lectura de situaciones de carrera. Esto, indirectamente, podría hacer que Bagnaia pierda la confianza en sí mismo.

Rossi enfatizó que el equipo todavía está tratando de descubrir la causa exacta del descenso de rendimiento de Bagnaia. Sin embargo, no negó que los factores psicológicos pudieran desempeñar un papel importante.



Valentino Rossi x Inter de Milán

Desde un punto de vista técnico, Ducati estaría realizando una serie de ajustes para que la moto se adapte mejor al estilo de competición de Bagnaia. Algunos cambios incluyen configuraciones de flexión del chasis, mapeo del motor y dispositivo de altura de manejo para brindar una sensación más natural en las curvas.

El equipo también tiene previsto realizar una sesión de test privada en Misano para darle a Bagnaia la oportunidad de redescubrir el «sentimiento» que necesita.