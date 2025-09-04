Valentino Rossi Prueba de tecnología de seguridad en Mugello Trek

VIVA – Leyenda Motogp Valentino Rossi De vuelta en el centro de atención, no por su acción en la carrera, sino por su papel en la prueba de la última innovación de seguridad de Dainese, el fabricante de la ropa motor Famoso de Italia. Esta prueba se realizó en el Circuito Mugello en el marco del Programa del Proyecto APEX 2025, una ambiciosa iniciativa destinada a desarrollar equipos de conducción con estándares de seguridad más altos, tanto para el evento MotoGP como para los automovilistas cotidianos.

Leer también: Michelin prepara una estrategia especial de neumáticos para pistas resbaladizas para MotoGP Barcelona 2025



Prueba de los límites de la tecnología de seguridad



Valentino Rossi x Inter Milán

Leer también: ¿Ducati puede asegurar un título en Barcelona? Este es el análisis de Marc Márquez



En una sesión titulada «Empujando más allá de los límites, la innovación de seguridad del mañana», Rossi junto con varios corredor Y el equipo Dainese de I + D intenta directamente una variedad de los últimos engranajes prototipo, incluidos equipos con sistemas de protección más sofisticados, materiales más ligeros y tecnología basada en datos para mejorar la seguridad del conductor.

Rossi, que ahora es mejor conocido como mentor y propietario del equipo de carreras VR46, afirmó ser muy entusiasta. «Un hermoso día en Mugello con un equipo de Dainese y AGV Helmets. Es bueno poder volver a la pista para algo importante para el futuro de las carreras y la seguridad», dijo después de las pruebas.

Leer también: Esta es la razón por la que Honda se llama la moto más cómoda para



La larga asociación de Rossi Dainese

La cooperación de Valentino Rossi con Dainese ha estado funcionando durante casi 30 años, comenzando desde el comienzo de su carrera en la clase junior hasta la cima de su gloria en MotoGP. De la asociación nació una línea especial de ropa titulada VR46 por Dainese, que incluye traje de carreras, chaquetas de cuero, pantalones de motor, a guantes con un diseño típico de Rossi.

La colección no es solo un símbolo de estilo, sino que también lleva una innovación de innovación que se desarrolla directamente con la leyenda. De esa manera, cada producto tiene el último valor histórico, así como la última tecnología.

Proyecto Apex 2025: más que una simple prueba de producto

Project Apex 2025 es un paso concreto dainese para continuar innovando. A través de este programa, Dainese involucra a corredores profesionales como Rossi para que se puedan probar nuevos productos en condiciones extremas, abordando la situación de carreras de MotoGP. Su enfoque principal es crear un equipo que proporcione:

Protección máxima durante los accidentes de alta velocidad.

Comodidad y flexibilidad, de modo que el corredor no se molesta cuando se maniobra.

Acceso extenso a los ciclistas diarios, no solo a los profesionales.

Se espera que estos productos sean un nuevo estándar para la seguridad en MotoGP la próxima temporada, así como disponibles para motociclistas comunes.

Dainese: larga tradición de innovación de seguridad

Desde su establecimiento en 1972, Dainese ha sido conocido como pionero de la innovación de equipos de motocicletas. Uno de sus mayores avances es el sistema D-Air Airbag, que ahora se ha convertido en un equipo obligatorio en MotoGP desde 2018. La tecnología ha salvado muchas vidas hepáticas en accidentes de alta velocidad.

Con esta larga experiencia, el último juicio con Valentino Rossi es una prueba de la consistencia de Dainese para mantener la seguridad, al tiempo que amplía la tecnología que anteriormente solo existía en la carrera para que los pasajeros de la carretera pudieran usarse.

La importancia de la prueba

El juicio de Rossi en Mugello es importante porque:

Pruebe la nueva tecnología directamente en la pista real.

Proporcione información directa de uno de los mejores corredores de todos los tiempos.

Abriendo el camino para que los automovilistas públicos disfruten de la protección a nivel de MotoGP.



Petronas Yamaha SRT Racer, Valentino Rossi. Foto : Instagram/@SepanguracingTeam

Valentino Rossi puede haberse retirado de MotoGP, pero su influencia en el mundo de las carreras nunca se desvaneció. Al participar en el proyecto APEX 2025 con Dainese, ahora actúa como pionero en traer futuras innovaciones de seguridad.

Lo que Rossi probó en Mugello no era solo equipos de carreras, sino invertir para el futuro de la seguridad de todos los motociclistas, tanto en el circuito como en la carretera.