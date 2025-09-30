Valentino Rossi prepara una moto especial para MotoGP Mandalika 2025

Yakarta, Viva – Pertamina enduro El equipo de carreras VR46 lanzó oficialmente una librea especial con temática indonesia para el Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 en Mandalika, Lombok, del 3 al 5 de octubre.

La presencia de este nuevo diseño está en el centro de atención porque por segunda vez el equipo VR46 presenta un toque local en el evento MotoGP en el país. El momento del lanzamiento fue animado en Yakarta al presentar el ícono mundial de las carreras Valentino Rossi Así como dos jinetes principales Franco Morbidelli y Fabio en Giannantonio.

Valentino Rossi, como propietario del equipo y la leyenda de MotoGP, estuvo presente directamente en Yakarta para inaugurar la librea. El apoyo de los fanáticos indonesios se conoce como la razón principal por la que el equipo presenta un diseño especial.

«El apoyo del público indonesio es extraordinario y nos brinda entusiasmo adicional. Esta librea es la forma en que expresamos nuestra gratitud y celebramos junto con los fanáticos indonesios», dijo Rossi, citado por Viva Automotive el martes 30 de septiembre de 2025.

El concepto de librea fue diseñado por Aldo Drudi de Drudi Performance, un diseñador veterano que había trabajado durante mucho tiempo con Rossi. Drudi combina las características del fluo amarillo VR46 con los tonos de rojo y blanco indonesio. El patrón Batik que adorna el cuerpo de la motocicleta está inspirado directamente del elemento del circuito Mandalika, lo que lo convierte en una combinación de la cultura local y el espíritu competitivo del mundo de las carreras.

Alesio «Uccio» Salucci, director del equipo de carreras VR46, también enfatizó la importancia de la presencia de esta librea especial. Para él, Mandalika es como un segundo hogar para el equipo y tiene fuertes lazos emocionales con Indonesia.

«Estamos orgullosos de poder traer de vuelta la identidad de Indonesia a la pista de MotoGP. Mandalika se siente como el segundo hogar para nosotros, y a través de esta librea queremos fortalecer los lazos con los lubricantes de Pertamina y todos los fanáticos en Indonesia», dijo.

El gerente del equipo, Gianluca Falcioni, agregó que Mandalika siempre daba una profunda impresión. Para el equipo, la presencia de fanáticos en Indonesia y relaciones con socios locales es especial.

«Mandalika siempre proporciona una experiencia memorable para todo el equipo, no solo por su raza, sino también por la relación que se construye con fanáticos y socios aquí. Esta librea es un reflejo de esa experiencia, un aliento y motivación que queremos aportar a la pista», explicó Falcioni.

Werry Prayogi, presidente de los lubricantes PT Pertamina, enfatizó el significado de esta librea especial para la compañía. Se espera que el símbolo rojo y blanco en el motor pueda proporcionar energía adicional y orgullo para la comunidad.

«Esta librea indonesia reitera la posición de Pertamina Enduro como un lubricante nacional que ahora también está compitiendo en el evento mundial de automovilismo. Esperamos que el espíritu rojo y blanco pueda ser un aliento adicional para el equipo mientras se enorgullece de la gente de Indonesia», dijo Werry.

Además de introducir la moto, el equipo VR46 también preparó una ropa especial en forma de una edición especial de la camisa de cápsula Mandalika -Kappa. El diseño combina el color rojo de Indonesia con un toque típico del circuito de Mandalika, en armonía con el concepto del motor utilizado.