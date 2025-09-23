Valentino Rossi está presente en Yakarta con Pertamina Enduro VR46 por delante del Gran Premio de Indonesia

VIVA – Indonesia pronto dará la bienvenida a un momento histórico en el mundo de las carreras automotrices internacionales. Por primera vez, Pertamina Enduro Equipo de carreras VR46 con el propietario del equipo y la leyenda Motogp, Valentino Rossiestará presente directamente en Yakarta el martes 30 de septiembre de 2025.

Esta presencia es parte de una serie de eventos antes de la pertamina Gran Premio de Indonesia, que se llevará a cabo en el circuito de Mandalika, Lombok, del 3 al 5 de octubre.



Grupos comunitarios de motocicletas y fabio en Giannantonio y Franco Morbidelli

Valentino Rossi vuelve a saludar a los fanáticos indonesios

Valentino Rossi, campeón mundial de nueve veces conocido como Doctor, se convirtió en la figura principal en esta visita. Rossi no solo fue una leyenda de las carreras, sino también como propietario del equipo del equipo de carreras Pertamina Enduro VR46, que ahora está lleno en el evento MotoGP.

Junto con dos de sus jinetes, Franco Morbidelli y Fabio en Giannantonio, Rossi saludará a los fanáticos indonesios directamente en un evento especial celebrado en Yakarta.

Su presencia en la ciudad capital no es solo ceremonial, sino también una forma tangible de cercanía de VR46 con los fanáticos del país. Rossi y su equipo querían aportar experiencia directa antes de que la carrera oficial se celebrara en Mandalika.

Prueba de compromiso Lubricantes Pertamina

Este evento es parte de una cooperación estratégica entre los lubricantes de Pertamina y el equipo de carreras VR46. Esta colaboración ha llevado a la marca lubricante indonesia, Pertamina Enduro, al nivel internacional al aparecer como el principal patrocinador en el evento MotoGP.

El director del presidente de Pertamina, Lubricants, Werry Prayogi, enfatizó la importancia de este momento.

«La presencia del equipo de carreras de Valentino Rossi y Pertamina Enduro VR46 en Yakarta es un momento histórico, así como la prueba del compromiso de los lubricantes de Pertamina de llevar marcas lubricantes indonesias al escenario mundial», dijo Werry Prayogi como dijo Viva el martes 23 de septiembre de 2025.

Con esta declaración, está cada vez más claro que los lubricantes de Pertamina no solo apoyan al equipo en la pista de carreras, sino que también trata de acercar el mundo de MotoGP al pueblo indonesio.

Segunda visita, presenta una nueva sorpresa

Esta no es la primera vez que el equipo de carreras VR46 está presente en Indonesia. En enero, este equipo también visitó Yakarta y fue recibido con festivo por miles de fanáticos. Sin embargo, esta vez su presencia se siente más especial porque Valentino Rossi estará presente directamente.

Este momento fue registrado como la primera visita de Rossi a Indonesia en su calidad de propietario del equipo del equipo de carreras Pertamina Enduro VR46. No es de extrañar que se espera que el entusiasmo de los fanáticos esté en auge, teniendo en cuenta que Indonesia tiene una base de fanáticos de MotoGP muy grande y leal.

Además, el equipo también prometió presentar una sorpresa especial para la gente de Indonesia. Los detalles sobre la serie de actividades y la agenda de Rossi con su equipo en Yakarta se anunciarán más a través del canal oficial del equipo de carreras VR46 y los lubricantes de Pertamina.

Entusiasmo por delante del Gran Premio de Mandalika

Esta visita calienta aún más la atmósfera por delante del Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025 que tendrá lugar en el Circuito Mandalika, Lombok. El evento ha estado en el centro de atención desde que ingresó al calendario de MotoGP, y ahora es más especial con la presencia de un equipo que lleva el nombre de Indonesia en el ámbito global.

Para Pertamina, este impulso es una oportunidad para demostrar que los productos lubricantes indonesios pueden competir en el escenario internacional. Para los fanáticos, este es un momento de oro para presenciar de primera mano la leyenda de MotoGP mientras apoya al corredor del equipo de carreras VR46 que actuará en Mandalika.

La presencia de Valentino Rossi, Franco Morbidelli y Fabio en Giannantonio en Yakarta el 30 de septiembre de 2025 no fue solo un evento promocional, sino una fuerte evidencia de cooperación entre los lubricantes de Pertamina y el equipo de carreras VR46.



Valentino Rossi, propietario del equipo del equipo de carreras Pertamina Enduro VR46

Con un gran entusiasmo de los fanáticos de MotoGP en Indonesia, este momento sin duda será una nueva historia, así como una introducción perfecta al Gran Premio de Pertamina de Indonesia 2025.

Para los fanáticos de las carreras del país, esta es una rara oportunidad para dar la bienvenida a la leyenda y al equipo que lleva el nombre de Indonesia al nivel mundial.