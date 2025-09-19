¡Valentino Rossi está listo para traer una sorpresa VR46 a Yakarta por delante de MotoGP Mandalika!

VIVA – Leyenda Motogp, Valentino Rossiseguro de venir a Indonesia El 30 de septiembre de 2025, con dos corredor El equipo principal de VR46, a saber, Franco Morbidelli y Fabio en Giannantonio.

Leer también: Maverick Vinales robó la atención de Tech3 en la sesión de prueba de Misano MotoGP



Su llegada no fue una visita ordinaria, porque el equipo VR46 anunció oficialmente que traerían una sorpresa especial destinada específicamente a los fanáticos de MotoGP en Indonesia.



Valentino Rossi y su gemelo

Leer también: Honda está asombrado por Luca Marini, que sobresale en el área débil de Marc Márquez



Esta visita tuvo lugar solo unos días antes de la implementación. MotoGP Mandalika Del 3 al 5 de octubre de 2025 en Lombok, lo que hizo que el entusiasmo de los fanáticos aumentara dramáticamente.

«El equipo de MotoGP regresó a Yakarta para descubrir una sorpresa dedicada a toda Indonesia», dijo Rossi, dijo Viva del accidente el viernes 19 de septiembre de 2025.

Leer también: El peaje de las redes sociales es la razón por la que Marc Márquez celebra Messi en MotoGP Misano



Pertamina y VR46 presenta sorpresa para Indonesia

En una declaración oficial publicada por VR46, enfatizaron que este evento fue parte de la actividad promocional celebrada con sus patrocinadores principales, Pertamina Lubricants. Como patrocinador del título desde la temporada 2024, Pertamina Lubricants tiene un papel importante en el apoyo de la operación y el desarrollo del equipo VR46.

Según el VR46, Yakarta fue elegido porque se convirtió en una de las ciudades con la mayor base de fanáticos de MotoGP en el sudeste asiático. También mencionaron que Rossi, Morbidelli y Giannantonio anunciarían sorpresas especiales directamente durante el evento.

Aunque los detalles aún no se han revelado, muchos de los cuales especulan la sorpresa pueden ser en forma de lanzamiento de productos de colaboración, eventos de recepción de fanáticos a gran escala o anuncios de proyectos VR46 a largo plazo en Indonesia.

Rossi regresó a Indonesia después de la jubilación

La presencia de Valentino Rossi a Indonesia esta vez también fue muy especial porque fue su primera visita desde que se retiró del evento MotoGP a fines de 2021. Aunque ya no corrió, Rossi todavía lidera activamente VR46 y supervisa el desarrollo de corredores jóvenes.

El propio Rossi tiene dulces recuerdos con Indonesia. Una vez registró una victoria en la clase de 125cc en el Gran Premio de Indonesia de 1997, que fue parte de su primera temporada en el Campeonato Mundial. Después de eso, también llegó a Indonesia varias veces en el contexto de actividades promocionales mientras defendía a Yamaha. Sin embargo, dado que Indonesia nuevamente celebró una carrera MotoGP en Mandalika en 2022, Rossi aún no había asistido directamente porque se había retirado.

Morbidelli y Di Giannantonio en rendimiento positivo

Esta visita también es el impulso adecuado de la promoción porque los dos corredores VR46 están actualmente en una tendencia positiva. Franco Morbidelli actualmente ocupa la sexta posición de la clasificación de MotoGP 2025, mientras que Fabio en Giannantonio siguió en la séptima posición. Con la serie de seis restantes, ambos todavía tienen la oportunidad de mejorar las posiciones y hacer que VR46 compita en la parte superior del constructor.

El equipo VR46 en sí continúa mostrando progreso desde su establecimiento y se convirtió en un equipo independiente que compitió constantemente con el equipo del fabricante. El apoyo total de patrocinadores como Pertamina fortalece aún más su posición como uno de los equipos de caballos oscuros en MotoGP esta temporada.

Forma de aprecio para los fanáticos indonesios

VR46 dijo que la visita a Yakarta no era solo para fines promocionales, sino también una forma de agradecimiento a los fanáticos indonesios que habían brindado un apoyo extraordinario. Indonesia misma es conocida como uno de los países con el mayor número de espectadores de MotoGP en el mundo, con millones de fanáticos activos en las redes sociales.



Fabio en Giannantonio en Inglaterra MotoGP apodado Valentino Rossi

A través de este evento, el VR46 quiere construir una relación más cercana con los fanáticos en el sudeste asiático mientras se expande la exposición global del equipo. También se espera que Rossi proporcione una sesión de entrevista exclusiva y comparta sus experiencias mientras fomenta jóvenes corredores en VR46.

Con la presencia de los corredores de Valentino Rossi y VR46 en Yakarta, los fanáticos de MotoGP en Indonesia claramente tienen algo grande que esperar. La sorpresa que traerán sigue siendo un misterio, pero ciertamente dará un nuevo color en el animado Motogp Mandalika este año.

Todos los ojos ahora son el 30 de septiembre de 2025, el día en que la leyenda y su equipo revelen la gran sorpresa que se ofrece específicamente a Indonesia.