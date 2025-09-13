Vale la pena comprar Suzuki Karimun, Land Cruiser Limited Edition

Yakarta, Viva – Viva Automotive Resumiendo las noticias más populares el viernes 12 de septiembre de 2025, que los fanáticos automotrices deben escuchar. De lo que revisiones Suzuki Karimun todavía vale la pena comprar hasta la comparación Daihatsu Luxio y Gran Max Minibus, así como SUV exclusivos Toyota Land Cruiser Edición limitada, este artículo está lleno de información interesante.

1. Suzuki Karimun: ¿Todavía vale la pena comprar en 2025?



Ilustración de Suzuki Karimun Wagon R

Suzuki Karimun, de la generación de caja a Wagon R, ofrece un combustible de hasta 20 km/litro y un fácil mantenimiento con abundantes piezas de repuesto. Los precios usados ​​comienzan entre IDR 40-110 millones, por lo que es una elección económica para las necesidades diarias. Aunque las características son mínimas en comparación con el auto de la ciudad moderno, el cuerpo del cuerpo sigue siendo práctico para las zonas urbanas. Leer más.

2. Daihatsu Luxio vs Gran Max Minibus: especificaciones, características y últimos precios



Daihatsu Gran Max Baru Edition 2022

Daihatsu Luxio ofrece comodidad con AC doble y asientos suaves, mientras que Gran Max Minibus es más funcional para las operaciones. Luxio tiene un precio de RP240.75-272.05 millones, mientras que Gran Max comienza en RP209.25-229.85 millones, ambos ahorra combustible. Luxio es superior para las familias, mientras que Gran Max es adecuado para empresas con una capacidad de 8 pasajeros. Leer más.

3. El automóvil SUV de los funcionarios de los funcionarios sube en clase, comprando una lotería



Toyota Land Cruiser 300 Rally Rally

Toyota Land Cruiser GR Sport Rally Raid Limited Edition viene con un borde ENKEI de 18 pulgadas y una suspensión mejorada, solo 12 unidades producidas. Con un precio de RP970 millones, este SUV ofrece interiores de piel premium y Aura de Rally Dakar, comprada a través del sistema de lotería. El motor Diesel V6 Twin-Turbo V6 de 3.3 litros sigue siendo 304 caballos de fuerza para un terreno difícil. Leer más.