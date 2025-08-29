Vale Indonesia fortalece los compromisos mineros sostenibles

VIVA – PT Vale Indonesia TBK, como parte de la tenencia industrial Minería Indonesia ID de menteenfatizando su compromiso de construir un futuro sostenible a través de prácticas mineras responsables y amigables ambientey proporcionar beneficios positivos para la comunidad alrededor del área operativa.

Este compromiso se realiza mediante el aumento de la inversión en tecnología de baja emisión, eficiencia energética e implementación de programas de rehabilitación y referencia en áreas operativas.

Hasta 2024, Vale Indonesia ha recuperado progresivamente 3.800 hectáreas de tierra en el sur, centro y sureste de Sulawesi, con un total de 5 millones de árboles plantados y 2.2 millones de plántulas locales de árboles que se sembran.

Director de proyectos de Vale Indonesia, Muhammad Asril, en la socialización de Mediamind 2025 en la Universidad Hasanuddin en Makassar, enfatizó la importancia de la sostenibilidad ambiental en cada etapa operativa minera.

«No hay futuro sin minería, y no hay minería sin pensar en el futuro. La sostenibilidad de la naturaleza es nuestra máxima prioridad para llevar a cabo operaciones», dijo el miércoles (27/08/2025).

Desde la etapa de exploración, Asril dijo que Vale Indonesia estaba recopilando datos sobre flora y fauna en áreas operativas para garantizar que la biodiversidad pueda restaurarse después de que la mina finalice.

Este compromiso también se realizó por la construcción de instalaciones de guardería en tres áreas operativas en Sulawesi.

Además, del lado del uso de energía, Vale Indonesia desde el principio funciona centrándose en la utilización de energía renovable.

La compañía opera tres plantas de energía hidroeléctrica (PLTA) con una capacidad total de 365 MW de origen de Larona HydroPower, Balambano Hydroperwer y Karebbe HydroPower Plant, para minimizar la dependencia de los combustibles fósiles.

En términos de gestión desperdiciarVale Indonesia asegura que todos los desechos B3 y no B3 registrados tengan un permiso oficial y se gestione con un principio 3R (reducir, reutilizar, reciclar).

Todos los desechos B3 en forma de aceite usado (598.62 toneladas) se usan para las necesidades internas como una mezcla de combustible, mientras que el 100%de desechos no B3 en forma de escoria de níquel se usa para necesidades internas (96.3%) y externas (3.7%).

«Seguramente los esfuerzos que dirigimos no son solo para cumplir con las regulaciones. Estamos tratando de continuar minimizando los impactos negativos mientras crean contribuciones positivas al medio ambiente y la comunidad. Este es el objetivo de nuestra empresa, a saber, mejorar la calidad de vida y construir un futuro mejor», dijo Asril.

En la ocasión, el Departamento de Jefe de Comunicación Corporativa Mind Id, Pratiwa Dyatmika, enfatizó que la sostenibilidad se convirtió en un espíritu protegido por todos los miembros de Holding.

Según él, los beneficios de administrar los recursos naturales minerales no serán óptimos sin un programa integral de sostenibilidad.

Durante 2022 a 2024, el grupo Mind ID logró reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en 838 mil toneladas de CO₂ equivalente, excediendo el objetivo acumulativo de 711 mil toneladas.

Este logro es una de las pruebas reales de la efectividad de la estrategia de descarbonización que se lleva a cabo, así como una contribución positiva a la calidad del aire, el agua y el medio ambiente circundante.

«La identificación mental continuará fortaleciendo la integración de los programas de descarbonización y sostenibilidad en todas las líneas operativas para que los beneficios de la industria minera para la nación sean más óptimos», concluyó.