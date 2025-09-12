Vaishno Devi Yatra se reanudará después de 19 días a medida que se facilita la condición climática







Después de hechizos de lluvia extremadamente intensos en Jammu y CachemiraEl Vaishno Devi Yatra finalmente se reanudará. La peregrinación al santuario de la cueva de Mata Vaishno Devi en el distrito de Readi de Jammu y Cachemira se reanudará el domingo después de permanecer suspendido durante 19 días, dijeron las autoridades.

La Junta de Santuario Shri Mata Vaishno Devi (SMVDB), mientras se publica en la plataforma de redes sociales X, declaró que «Jai Mata di! El vaishno devi yatra se reanudará a partir del 14 de septiembre (domingo), sujeto a condiciones climáticas favorables. Para obtener detalles y reservas, visite www.maavaishnodevi.org».

La Junta del Santuario Vaishno Devi declaró además que la suspensión temporal se requería debido a las condiciones climáticas adversas y el mantenimiento esencial de la vía que conduce al santuario. El Yatra se reanudará según lo programado, siempre que las condiciones climáticas sigan siendo favorables.

Antes, lo sagrado Vaishno Devi Yatra fue suspendido después de un deslizamiento de tierra e intensos hechizos de lluvia el 26 de agosto. Las condiciones climáticas extremas y múltiples deslizamientos de tierra alrededor del distrito cobraron 34 vidas y dejaron otros 20 heridos, informó PTI.

El portavoz del SMVDB aconsejó a los peregrinos que lleven una identificación válida, sigan las vías designadas y cooperen con el personal en el suelo.

El portavoz de la Junta del Santuario de Vaishnodevi afirmó que «El seguimiento basado en RFID seguirá siendo obligatorio para la transparencia y la trazabilidad. Para las actualizaciones en vivo, los servicios de reserva y el soporte de la línea de ayuda, se alienta a los devotos a visitar el sitio web oficial del Board de Santuario: www.maavaishnodevi.org», como citado por la agencia de noticias PTI.

La Junta del Santuario expresó además su gratitud a todos los devotos por su paciencia y comprensión durante el período de suspensión.

Además, el portavoz de la junta agregó que «la reanudación de la yatra marca una reafirmación de nuestra fe y resistencia colectiva. La Junta sigue comprometida a defender la santidad, la seguridad y la dignidad de esta venerada peregrinación», según la agencia de noticias PTI.

La suspensión de Yatra fue la más larga desde la COVID-19-19 Restricciones, con las autoridades que priorizan la seguridad de los peregrinos y completan el trabajo de restauración en la pista dañada y las estructuras comerciales en Katra.

El deslizamiento de tierra inducido por Cloudburst tuvo lugar en Adhkuwari en las colinas de Trikuta del cinturón de Katra. El Yatra fue suspendido el mismo día después de que se informara una gran pérdida de infraestructura junto con la pérdida humana en el área.

(Con entradas de PTI)





