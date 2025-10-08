Vaishno Devi Yatra se reanuda después de fuertes lluvias; los devotos se regocijan







Después de que fuertes lluvias azotaran partes de Jammu y Cachemira En los últimos dos meses, el sagrado Vaishnodevi Yatra estuvo suspendido durante semanas. Sin embargo, con el mejoramiento de las condiciones climáticas en todo el estado, el miércoles se levantó la suspensión del Vaishno Devi Yatra.

Poco después de enterarse de la cancelación de la suspensión, los devotos expresaron su gratitud al comenzar una vez más su viaje espiritual para buscar las bendiciones de Mata Vaishno Devi, informó ANI.

Uno de los devotos, Satyajeet Kumar, mientras expresaba su felicidad, afirmó que «vine el 5 (de octubre), pero el yatra fue suspendido durante 3 días. Estoy muy feliz de cumplir mi resolución de visitar Vaishno Devi», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El devoto añadió además que «me siento muy feliz de que finalmente podré completar la peregrinación a Vaishno Devi, para la cual había venido aquí. Afortunadamente, podría completar mis planes de viaje con las bendiciones de Mata Vaishno Devi en los últimos días del viaje».

Anteriormente, dado que el deslizamiento de tierra y las fuertes lluvias hicieron que la situación fuera extraña en Jammu Cachemira, Cada región, el Vaishno Devi Yatra fue detenido como medida de precaución. Al suspender el Yatra, la junta expresó su preocupación por la seguridad de los devotos.

A medida que las condiciones climáticas mejoran, las autoridades han reabierto las rutas para los devotos, garantizando que se implementen todas las medidas de seguridad y que las vías estén despejadas. Los funcionarios de la Junta del Santuario dijeron que el Yatra se reanudó sin problemas y que a los peregrinos se les permite avanzar hacia Bhawan.

Además, las autoridades continúan instando a los peregrinos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las advertencias de seguridad durante su visita.

Además, el Vaishno Devi Yatra fue suspendido el 5 de octubre por segunda vez después de haber sido reabierto por segunda vez en medio de condiciones climáticas devastadoras.

La Junta del Santuario Shri Mata Vaishno Devi (SMVDSB) anunció que la suspensión fue el resultado de un pronóstico meteorológico adverso emitido por el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

El Shrine Board, al emitir un comunicado oficial, dijo que «en vista del aviso de inclemencias del tiempo emitido por el IMD, Vaishno Devi Yatra permanecerá suspendido del 5 al 7 de octubre de 2025 y se reanudará el 8 de octubre», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Anteriormente, el Vaishno Devi Yatra fue suspendido después de un deslizamiento de tierra el 26 de agosto que mató a 34 personas e hirió a varias. El desastre se produjo por la tarde, alrededor de las 3 de la tarde, cuando fuertes lluvias provocaron un deslizamiento de tierra masivo cerca de Inderprastha Bhojnalaya en Adhkuwari, aproximadamente a mitad de camino de la caminata de 12 kilómetros desde Katra hasta el santuario.

