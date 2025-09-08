Vaishno Devi Yatra permanece suspendido por 14º día consecutivo







La peregrinación al santuario sagrado de Mata Vaishno Devi continúa permaneciendo suspendido por el día 14 consecutivo el lunes debido a condiciones climáticas adversas y múltiples deslizamientos de tierra en la región.

Las autoridades han citado las preocupaciones de seguridad, ya que la lluvia persistente ha desencadenado deslizamientos de tierra y las pistas bloqueadas que conducen al santuario, lo que hace que el movimiento sea inseguro para los peregrinos. La carretera nacional de Jammu-Srinagar también permanece interrumpida en varios puntos debido a deslizamientos de tierra y daños en la carretera, lo que complica aún más la conectividad.

Los funcionarios informaron que el trabajo de restauración está en marcha con prioridad para despejar los escombros y garantizar la seguridad de las rutas. Sin embargo, el Yatra solo se reanudará una vez que las condiciones climáticas mejoren y las pistas se declaren seguras para el paso.

La suspensión prolongada ha causado decepción entre los devotos, mientras que las empresas locales que dependen del yatra también enfrentan dificultades. La administración ha apelado al público y Peregrino Para permanecer paciente y evitar viajes innecesarios hacia el santuario hasta nuevo aviso.

Las autoridades han dicho que el Vaishno Devi Yatra se reanudará solo después de que la situación mejore y la pista se declare segura para los devotos.

Un devoto de Kerala, que estaba esperando que las puertas se abrieran, el día 13 consecutivo de la suspensión de Yatra, dijo: «Estoy muy triste de no haber podido ir al templo. He estado esperando los últimos 2 días. La gente aquí dice que las puertas se abrirán después de 15 días. Pero estoy esperado, y voy a ir a casa solo después de completar mi Yatra». También expresó condolencias por la muerte de los peregrinos debido al deslizamiento de tierra en el área.

El Vaishno Devi Yatra fue suspendido después de un corrimiento de tierras El 26 de agosto, eso mató a 34 personas e hirió a varias. El desastre golpeó por la tarde, alrededor de las 3 pm, cuando las fuertes lluvias desencadenaron un deslizamiento de tierra masivo cerca del Inderprastha Bhojnalaya en Adhkuwari, a la mitad de la caminata de 12 kilómetros desde Katra hasta el santuario.

Jammu y Cachemira El teniente gobernador Manoj Sinha había ordenado la constitución de un comité de tres miembros de alto nivel investigar las causas del deslizamiento de tierra. Shaleen Kabra, secretario principal adicional del Departamento de Jal Shakti, Jammu y Cachemira, dirige el comité, que incluye al Comisionado de División y al Inspector General de Policía, Jammu.

Según una orden oficial, el comité también incluye al Comisionado de División y al Inspector General de Policía, Jammu.

