Vaishno Devi Deslice: el número de muertos se eleva a 32, el primer ministro Modi expresa dolor







El número de muertos en el Vaishno Devi El deslizamiento de tierra ha aumentado a 32 años, declararon el miércoles, mientras los equipos de rescate continúan buscando a través de escombros después de un deslizamiento de tierra masivo que golpeó el área de Adhkuwari de la ruta de peregrinación en el distrito de Reami, Jammu y Kashmir, informó PTI.

El deslizamiento de tierra, desencadenado por una lluvia incesante, ocurrió alrededor de las 3 pm del martes, causando rocas, rocas y escombros para caer inesperadamente cerca de Inderprastha Bhojnalaya, a mitad de camino a través de la caminata de 12 km desde Katra hasta el shine Vaishno devi. La peregrinación (yatra) fue suspendida inmediatamente.

Al menos otros 20 resultaron heridos en el deslizamiento de tierra Vaishno Devi, muchos de los cuales están siendo tratados en hospitales de toda la región, informó PTI. Mientras que 30 cuerpos fueron recuperados del sitio, dos víctimas heridas más tarde sucumbieron, lo que llevó el peaje a 32.

El personal de rescate está llevando a cabo operaciones de búsqueda en medio de temores de que más personas aún puedan estar atrapadas bajo los escombros.

Mientras tanto, Primer Ministro Narendra Modi, Expresando tristeza por el trágico incidente, declaró: «La pérdida de vidas debido a un deslizamiento de tierra en la ruta hacia el Templo Shri Mata Vaishno Devi está triste. Mis pensamientos están con las afligidas familias. Que los heridos se recuperen lo antes posible. La administración está ayudando a todos los afectados. Mis oraciones por la seguridad de todos y el bienestar».

La pérdida de vidas debido a un deslizamiento de tierra en la ruta al templo Shri Mata Vaishno Devi es triste. Mis pensamientos están con las afligidas familias. Que los heridos se recuperen lo antes posible. La administración está ayudando a todos los afectados. Mis oraciones por la seguridad de todos y … – Narendra Modi (@Narendramodi) 27 de agosto de 2025

El martes, el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, había hablado con Jammu y Cachemira teniente gobernador Manoj Sinha y el primer ministro Omar Abdullah para evaluar la situación, informó PTI.

«El incidente de deslizamiento de tierra causado por fuertes lluvias en la ruta Vaishno Devi Yatra en Jammu Y Cachemira es extremadamente trágica. He hablado con el primer ministro Shri Omar Abdullah Ji y el teniente gobernador Shri Manoj Sinha Ji. La administración local está realizando trabajos de rescate y socorro, y los equipos de NDRF también están llegando al sitio ”, escribió Shah en X (anteriormente Twitter).

Mientras tanto, el tablero de santuario Shri Mata Vaishno Devi (SMVDSB) ha instado a todos los peregrinos a reemplazar su yatra una vez que el clima mejore. La ruta Himkoti fue suspendida el martes más temprano debido a condiciones peligrosas, y la ruta anterior se detuvo más tarde como medida de seguridad.

Se ha establecido un escritorio de línea de ayuda dedicado en Niharika Bhawan, Katra, para ayudar a las familias y proporcionar actualizaciones en tiempo real sobre los esfuerzos de rescate.

«En vista de la reciente lluvia incesante y las inclemencias del clima, se aconseja a todos los yatris que reemplacen su peregrinación después de que las condiciones se estabilizan», declaró el martes la junta del santuario el martes.

(Con entradas PTI)









