Vadel Badjideh fue sentenciado a 9 años de prisión, el caso inmoral de Nikita Mirzani

Yakarta, Viva – El Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta condenó a 9 años de prisión a Vadel Badjideh En la audiencia de veredicto celebrada el miércoles 1 de octubre de 2025. Además del encarcelamiento, Vadel también debía pagar una multa de RP1 mil millones, con un confinamiento adicional durante 3 meses si no se cumplió la multa.

Leer también: ¡Guerra caliente! Nikita Mirzani demanda a Reza Gladys RP. 114 mil millones, pidiendo a una casa en Cilandak que sea confiscada



Esta sentencia es más ligera que las demandas del fiscal (fiscal) que anteriormente exigió una sentencia de 12 años de prisión más una multa de RP1 mil millones. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

El panel de jueces declaró que Vadel Badjidh fue declarado culpable de cometer un crimen contra LM, niños Nikita Mirzani.

Leer también: El colchón en la prisión no es como en casa, Nikita Mirzani tiene el dolor de cuello para tener que ser fisioterapia



«Declarar al acusado Vadel Al Fajar alias Vadel ha demostrado ser legalmente culpable de cometer un delito, cometiendo deliberadamente un truco y una serie de mentiras para tener relaciones sexuales con el hijo de la víctima como en la primera acusación», dijo el juez de la sala del tribunal.

No solo eso, el juez también consideró al acusado culpable de aborto contra la víctima.

Leer también: El juez rechazó la solicitud de suspensión de la detención de Nikita Mirzani



«Y el delito de cometer el aborto, contra una mujer con la aprobación de la mujer como en la acusación de las dos alternativas de los dos fiscales», agregó.

Con esta consideración, el juez sentenció a 9 años de prisión más una multa de RP1 mil millones.

«Por lo tanto, el delito penal está en contra del acusado con una sentencia de prisión de 9 años y una multa de mil millones de rupias, si el acusado no puede pagarlo para ser reemplazado por el prisión durante 3 meses. Determinar el período de arresto y detención que ha sido llevado a cabo por el acusado fue deducido del impuesto por el criminal.

Sin embargo, Vadel dijo que no aceptó la decisión y que continuaría el esfuerzo legal.

«Estamos apelantes», dijo Oya Abdul Malik, abogado de Vadel Badjidh.

Este caso comenzó con el informe de Nikita Mirzani sobre Vadel Badjideh con una serie de artículos, incluido el Artículo 81 Párrafo 2 del Artículo 82 Párrafo 1 de la ley número 35 de 2014 sobre la protección infantil, el artículo 77A Párrafo 1 de la Ley de Protección Infantil y el Artículo 348 del Código Penal.