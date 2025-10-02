Vadel Badjideh desafió la tumba fetal, quiere hacer una prueba de ADN

VIVA – La decisión del panel de jueces que condenaron 9 años de prisión y una multa de RP1 mil millones en una subsidiaria de tres meses en prisión Vadel Badjideh sobre el caso de las relaciones sexuales y el aborto contra Laura Meizani Alias ​​Lolly, provocó una fuerte reacción del equipo legal del acusado.

El Vadel Badjideh siente que su cliente ha sido cargado de responsabilidad desproporcionada y ahora está tomando medidas extremas para demostrar los hechos que creen que son diferentes.

La fuerte protesta fue entregada abiertamente por Oya Abdul Malik, como abogado de Vadel. Oya enfatizó que su partido estaba listo para llevar a cabo pruebas cruciales para liberar a Vadel de las acusaciones relacionadas con el feto firmado por Lolly.

«Sí, lo demostraremos», dijo el abogado de Vadel Badjidh, Oya Abdul Malik, cuando se encontró en el área de Ampera, South Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

En sus esfuerzos por defender la acusación de que el feto que fue abortado por Lolly era el hijo de Vadel Badjidh, Oya Abdul Malik ofreció una prueba bastante radical, es decir, hacer pruebas de ADN en el feto. Según él, esta prueba científica es la clave para revertir hechos que se han considerado onerosos a Vadel a los ojos de la ley.

La creencia de Oya en los resultados de la prueba fue tan fuerte que sugirió en voz alta desmantelar la tumba del feto en interés de la prueba. Esta propuesta estuvo repentinamente en el centro de atención y mostró la seriedad de Vadel en la búsqueda de justicia.

«Acabo de desmantelar la tumba, puedes probar el ADN», continuó Oya en un tono desafiante.

Además de centrarse en la prueba de ADN, el equipo de abogados de Vadel Badjideh también cuestionó fundamentalmente la base de la justicia detrás del veredicto que requiere que su cliente asumiera todas las consecuencias legales del embarazo y el aborto que ocurre.

Sienten que Vadel no debe soportar la carga de las acciones que no están completamente en su control.

«¿Cocina a mi cliente oso?» preguntó.

Además, Oya enderezó la posición de su equipo legal de que no tenían la intención de justificar todas las acciones tomadas por Vadel y Lolly.

Sin embargo, se transmitió un rechazo duro si Vadel tuviera que soportar los errores o las consecuencias de un acto de que no fue causado.

«No justifico lo que Vadel y Lolly hicieron. Pero eso no significa lo que no hizo, tuvo que soportar», concluyó Oya.

Hizo hincapié en que su lucha era asegurarse de que Vadel solo fuera responsable de sus propias acciones y no de acusaciones que no habían sido probadas científicamente.

Este caso es más complicado teniendo en cuenta el estado de Lolly cuando el incidente aún era menor, un factor que ayudó a agravar el veredicto recibido por Vadel Badjidh. Se predice que el desafío del desmantelamiento de la tumba para la prueba de ADN es un nuevo capítulo controvertido en el caso legal que está causando esta atención pública.