





RusiaLa vacuna contra el cáncer ha completado con éxito los ensayos preclínicos, demostrando tanto la seguridad como la alta eficacia, Veronika Skvortsova, jefe de la Agencia Federal Medicina y Biológica (FMBA), anunciada en el Foro Económico Oriental (EEF), informó Tass.

«La investigación abarcó varios años, con los últimos tres dedicados a estudios preclínicos obligatorios», declaró Skvortsova. «La vacuna ahora está lista para su uso; estamos esperando la aprobación oficial», citó Tass.

Ella enfatizó que los resultados preclínicos confirmaron la seguridad de la vacuna, incluso con la administración repetida y su efectividad significativa. Los investigadores observaron reducciones en el tamaño del tumor y ralentizaron la progresión del tumor, que varían del 60% al 80%, dependiendo de las características de la enfermedad. Además, los estudios indicaron mayores tasas de supervivencia atribuibles a la vacuna.

El objetivo inicial para esto vacuna será cáncer colorrectal. Además, se han realizado progresos prometedores en el desarrollo de vacunas para el glioblastoma y tipos específicos de melanoma, incluido el melanoma ocular, que actualmente se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo.

El 10º Foro Económico Oriental se celebró en Vladivostok del 3 al 6 de septiembre bajo el tema «El Lejano Oriente: Cooperación para la Paz y la Prosperidad».

El programa de negocios presentaba más de 100 sesiones temáticas, divididas en siete pistas. El foro reunió a más de 8,400 participantes de más de 75 países y territorios.

La mayoría de las personas están familiarizadas con las vacunas utilizadas para prevenir infecciones como el sarampión y la varicela. Trabajan capacitando el sistema inmunitario para reconocer y responder a los gérmenes dañinos. Sin embargo, algunas vacunas pueden diseñarse para ayudar al sistema inmune a identificar y dirigirse a las células cancerosas. Las vacunas contra el cáncer están actualmente disponibles para algunos cánceres de próstata y vejiga, y se están investigando más, según el Americano Sociedad del Cáncer.

Las vacunas contra el cáncer son sustancias hechas en el laboratorio que se utilizan para fortalecer los mecanismos de defensa natural del cuerpo para protegerse. Dependiendo del tipo de vacuna, algunos se pueden usar como tratamiento contra el cáncer, mientras que otros se usan para la prevención del cáncer (como el papiloma humano o el VPH, la vacuna).

