Vacantes de trabajo drásticos Drásticos, los expertos llaman al mercado de la mano de obra en un punto crítico

Yakarta, Viva – El mercado laboral en los Estados Unidos (EE. UU.) Regresa en el centro de atención después de que el último informe muestra una disminución significativa en las cantidades vacante de trabajo. Esta cifra en declive fortalece las preocupaciones de que las condiciones de reclutamiento comienzan a debilitarse después de la recuperación posterior a la pandemia.

Para economistas, tren Esta podría ser una señal inicial de un cambio importante en la dinámica del trabajo en la tierra del tío Sam.

Desde Pandemi Covid-19, mercado laboral Estados Unidos está experimentando agitación. Aunque había aumentado con un aumento en el reclutamiento en varios sectores, ahora comenzó a ver la tendencia opuesta.

Los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) muestran una disminución en las vacantes de empleo que rara vez se ven desde el período de la pandemia, marcando una nueva fase llena de incertidumbre para los solicitantes de empleo y los empleadores.

Las vacantes de trabajo disminuyeron bajo expectativas

Según el informe de aperturas de trabajo y facturación laboral (Jolts), el número de vacantes de trabajo en julio fue de alrededor de 7.18 millones. Esta cifra ha sido la más baja desde septiembre de 2024, cuando solo se informaron un poco más de 7.1 millones de vacantes.

Fuera del pequeño declive el año pasado, este nivel se vio por última vez cuando Pandemi Covid-19 sacudió economía y el mercado laboral de los Estados Unidos.

Aún más sorprendente, el logro estaba bajo las expectativas de los economistas. La encuesta Dow Jones estima que el número de vacantes alcanza los 7,4 millones, por lo que este informe agrega evidencia de un debilitamiento real en el mercado laboral.

Señales del mercado laboral que comienzan a debilitar

Esta preocupación se ha fortalecido porque la tendencia de declive se ha visto en los últimos meses, aunque anteriormente solo se basa en evidencia de anécdota.

«Este es un punto de inflexión para el mercado laboral», dijo Heather Long, como jefa de economista de la Marina Federal Credit Union, según lo citado por CNBC, jueves 4 de septiembre de 2025.

«Estos son otros datos que confirman cómo el mercado laboral se está congelando y es difícil para cualquiera conseguir un trabajo ahora», explicó.

Mientras tanto, los datos semanales de reclamos de desempleo que se publicaron inmediatamente, proporcionarán una imagen adicional de la salud del mercado de la salud. Después de eso, los participantes públicos y del mercado esperará el informe de empleo mensual programado para la publicación el viernes 5 de septiembre de 2025.

Este informe es el principal punto de referencia para la condición de la economía estadounidense porque muestra no solo la cantidad de nuevos empleos, sino también la tendencia del desempleo y el nivel de participación de la fuerza laboral.

La disminución en el número de vacantes de trabajo puede traer amplias implicaciones para la economía de los Estados Unidos. Si esta tendencia continúa, podría ser una señal de que la compañía comienza a resistir la expansión o incluso reduciendo el trabajo.

Esto tiene el potencial de suprimir el poder adquisitivo de las personas y ralentiza el crecimiento económico general. Aun así, algunos economistas consideran necesario esperar más datos antes de determinar si este debilitamiento durará mucho tiempo o solo temporalmente.