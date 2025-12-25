Vacaciones De Navidad, KAI Registra Las Ventas De Billetes De Tren De Larga Distancia Llegando A 2,5 Millones De Clientes

Jacarta – PT Tren Indonesia (Persero) registró ventas billete de tren larga distancia (KAJJ) durante el periodo de transporte de Navidad y Año Nuevo 2025/2026, alcanzando 2.525.134 clientes.

Lea también: Ojo, las fiestas navideñas se convierten en un campo de cosecha para los estafadores



Vicepresidente de Comunicación Corporativa kai Anne Purba afirmó que este logro demuestra el alto nivel de interés público en utilizar los servicios de trenes de larga distancia para los viajes de vacaciones de fin de año.

«Hasta el jueves 25 de diciembre de 2025, las ventas de billetes de tren de larga distancia se registraron en 2.525.134 billetes con una capacidad de 2.761.048 asientos o el equivalente al 91,5 por ciento», dijo Anne en Yakarta, el jueves 25 de diciembre de 2025.

Lea también: KAI ofrece un descuento del 25 por ciento en billetes para viajes en tren de larga distancia en Nataru



En general, hasta el mismo período, las ventas totales de billetes de tren durante Navidad y Año Nuevo alcanzaron los 2.948.025 billetes de una capacidad total de 3.506.104 asientos proporcionados por KAI para servicios de trenes de larga distancia y trenes locales en el período del 18 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

Esta capacidad está preparada para apoyar la movilidad comunitaria con diversos fines, que van desde viajes turísticos, reuniones familiares, hasta actividades económicas en diversas regiones durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo.

Lea también: Natasha Rizky invita a Trio Strong a unas vacaciones en Corea, ¿viene Desta?



Las elevadas ventas de trenes de larga distancia se reflejan en una serie de relaciones con mayor volumen de clientes durante el período navideño: Gambir-Yogyakarta, con 36.958 clientes; Yogyakarta-Gambir 35.576; Lempuyangan-Pasar Senen 28.637; y el mercado Senen-Lempuyangan con 26.332 clientes.

A continuación, Semarang Tawang-Gambir 24.310 clientes; Gambir-Bandung 23.594; Bandung-Gambir 23.425; Gambir-Semarang Tawang 22.888; Mercado Senen- Yogyakarta 21.189; y Yogyakarta-Surabaya Gubeng 20.255 clientes.

«Estas conexiones son la principal opción de la gente porque conectan centros de actividad, destinos turísticos, así como destinos de regreso a casa y de regreso durante las vacaciones de fin de año», dijo Anne.

Mientras tanto, las ventas de billetes de tren local hasta el 25 de diciembre de 2025 a las 08:00 horas se registraron 422.891 billetes o el 56,8 por ciento de la capacidad total de 745.056 asientos.

«Las ventas de trenes de cercanías tienen características diferentes porque la mayoría de las compras de billetes sólo se pueden realizar 7 días antes de la salida. Por lo tanto, las cifras de ventas de trenes de cercanías siguen siendo muy dinámicas y tienen el potencial de seguir aumentando cuando se acerque el día del viaje», explicó Anne.

El movimiento de clientes de trenes durante el período de transporte de Navidad y Año Nuevo muestra una tendencia creciente al comienzo del período.

El número de clientes registrados aumentó de 157.301 clientes el 18 de diciembre de 2025, continuó aumentando en los días siguientes hasta alcanzar los 233.671 clientes el 23 de diciembre y alcanzó un máximo de 259.239 clientes el 24 de diciembre de 2025.