Vacaciones De Navidad, El Gobierno Provincial De DKI Elimina Los Pares Y Los Impares Del 25 Al 26 De Diciembre De 2025

Jacarta – El Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) abolió el sistema par impar el jueves 25 de diciembre de 2025 y viernes 26 de diciembre de 2025. Esta eliminación se lleva a cabo en consonancia con la celebración de Hari Raya. Natal 2025 y vacaciones juntos.

Esta política fue anunciada por la Agencia de Transporte de DKI Yakarta (Dishub) como parte de los ajustes de tráfico en las Fiestas Religiosas Nacionales (HKBN).

«En relación con la Navidad de 2025, la aplicación del sistema par-impar en Yakarta se abolirá del 25 al 26 de diciembre de 2025», escribió Departamento de Transporte de DKI Yakarta a través de su cuenta oficial de Instagram @dishubdkijakarta, lunes 22 de diciembre de 2025.

La Agencia de Transporte de DKI Yakarta explicó que la eliminación de pares impares se refiere al Decreto Conjunto del Ministro de Asuntos Religiosos Número 933 de 2025, el Ministro de Mano de Obra Número 1 de 2025 y el Ministro de Empoderamiento del Aparato Estatal y Reforma Burocrática Número 3 de 2025 relativo a los cambios en los días festivos nacionales y las licencias colectivas en 2025.

Aparte de eso, esta política está de acuerdo con el Reglamento del Gobernador de DKI Yakarta (Pergub) Número 88 de 2019. El artículo 3, párrafo (3), establece que las restricciones de tráfico que utilizan un sistema par impar no se aplican los sábados, domingos y días festivos nacionales determinados por Decreto Presidencial.

Aunque no hay condiciones pares e impares en Yakarta, la Agencia de Transporte recuerda a la ciudadanía que mantenga el orden en las carreteras y dé prioridad a la seguridad al conducir.

«Se recomienda a la ciudadanía conducir siempre de forma ordenada y priorizar la seguridad vial», explicó la Agencia de Transportes.