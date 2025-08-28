Si bien es ciertamente comprensible que la mayoría de la atención esta temporada baja se centraría en el desarrollo del mariscal de campo de segundo año Caleb Williamsel Bears de Chicago También tiene un receptor de segundo año en la lista que, como Caleb, fue una selección de primera ronda en 2024 y podría estar preparado para una temporada de trabajo en 2025.

Roma Odunze es el tipo de jugador que teóricamente podría hacer la vida significativamente más fácil para Caleb Williams en 2025 y más allá. Odunze es una gran estrella en la creación de la estrella con los diez mejores pedigrí de selección de draft y el deseo de convertirse en el mejor receptor abierto de la NFL. Su creencia en sí mismo, más sobre esto en un momento, solo puede ser superada por la creencia de que toda la organización de los Bears parece tener en él.

«Es un papel más importante en nuestra ofensiva», dijo el entrenador de receptores de los Bears, Antwaan Randle El, sobre Odunze’s Participación para la temporada por delantepor Courtney Cronin de ESPN. «A medida que entiendes la ofensa, podemos ponerte en diferentes puntos. Sin duda, prototípico [X-receiver, split out wide]Pero él es un tipo al que puedes moverte. Creo que va a tener un gran año «.

Un gran año para Odunze podría hacer que Caleb Williams se convierta en el primer quarterback en la historia de los Chicago Bears en lanzar para al menos 4,000 yardas. Odunze también podría desempeñar un papel importante en ayudar a Williams a alcanzar la marca de finalización del 70 por ciento de que el nuevo entrenador en jefe Ben Johnson desafió a su quarterback a alcanzar antes de que comenzara la temporada. Lanza una cobertura ajustada que se consideran las bolas ’50 -50 ‘podrían ser en realidad 60-40 a favor de Odunze.

«Solo dale una oportunidad», Bears Receptor abierto Olamide zaccheaus dicho. «Tengo confianza en él de que va a hacer una jugada».

Roma Odunze no carece de confianza en 2025

Sería una cosa si los compañeros de equipo y entrenadores de Roma Odunze simplemente estallaran humo, promocionando al joven de 23 años antes de su segunda temporada de la NFL. Pero el propio Odunze también está hablando la charla, y el 8 de septiembre, cuando los Bears comienzan su temporada con un enfrentamiento de NFC North contra el Vikingos de MinnesotaTendrá la oportunidad de demostrar que está listo para caminar.

«Como receptor abierto y creador de juegos, siento que tengo la capacidad de hacer que esta ofensiva se mueva y tengo jugadas explosivas. Así que sabes, quiero la pelota en cada jugada», declaró Odunze. «Pero juego mi papel dentro de la ofensiva. Caleb es un gran mariscal de campo que será versátil con sus armas, así como a Ben y el personal ofensivo para obtener la pelota. Entonces, por supuesto, quiero ser ese tipo No. 1 para él y ir a matarlo, ser ese dúo. «

A diferencia de la temporada pasada, no hay escasez de bocas calificadas para alimentarse dentro de la ofensiva de los Bears. Además de Odunze, Djome Moeure esOlamide zaccheaus y novato Lutero carga Figura para tener en cuenta el ataque aéreo de Chicago. No te olvides de Agricultor y décimo selección general Colston LovelandDarle a Ben Johnson la libertad de explorar el aspecto de 12 personas que utilizó tan a menudo con una tremenda cantidad de éxito en Detroit.

Pero con todas esas bocas para alimentar, todavía parece que Roma Odunze puede ser el que obtiene la pieza metafórica de pollo más grande cada semana, especialmente cuando Chicago entra en la zona roja. El año pasado, Odunze lideró a los Bears con 13 objetivos de zona final. No se sorprenda si ese número aumenta en 2025.

Y no se sorprenda si Odunze se convierte en el 14º receptor ancho diferente En la historia de la franquicia de los Bears para terminar una temporada con al menos 1,000 yardas de recepción. Es por eso que los Bears trajeron a Odunze a Chicago en primer lugar.