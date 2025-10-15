V10 Entertainment y Vice Studios crean un nuevo programa de competencia de videoclips

Vice Estudios (“Pandillas de Londres”) y Entretenimiento V10Vin DiBona Prods., propietario del productor de “America’s Funniest Home Videos”, ha dado un nuevo giro al antiguo formato de videoclips de televisión. V10 y Vice están detrás de una nueva serie híbrida de clip/competición denominada “Clip de cebo.” El programa enfrenta videos en línea uno frente al otro en un torneo, ya que cada clip es juzgado por un panel de creadores de contenido. Luego se elegirá al “campeón viral definitivo” en un “final interactivo en vivo”.

«‘Clip Bait’ es lo que sucede cuando los videos virales dejan de ser vistos y comienzan a ser juzgados», dijo Joe Ingham, jefe de desarrollo sin guión de Vice Studios. «Este formato grande, hermoso y loco es en parte broma, en parte búsqueda del tesoro y totalmente participativo. Hemos convertido el desplazamiento infinito en un deporte de contacto completo y estamos ansiosos por lanzarlo en una pantalla cerca de usted muy pronto».

Ingham será el productor ejecutivo de la serie para Vice Studios, mientras que John Stevens y Rick de Oliveira son los productores ejecutivos de V10 Entertainment. Los derechos globales de la serie se están comprando actualmente en el mercado televisivo internacional de Mipcom.

«‘Clip Bait’ reimagina los formatos de competencia de series de clips y reality con inmediatez y energía para reflejar las audiencias de videos virales de hoy», dijo de Oliveira. «Nuestra asociación con Vice ofrecerá una competencia de alto riesgo que aprovechará perfectamente la forma en que las audiencias miran, comparten y se conectan».

V10 sabe un par de cosas sobre videoclips. La compañía de medios respaldada por Clarion Capital adquirió al creador de “America’s Funniest Home Videos”, Vin Di Bona Productions, Venture 10 Studio Group y Fishbowl Worldwide Media en 2023. Eso le dio a V10 una biblioteca de más de 2,8 millones de videos, con una producción de 250 horas de contenido original al año.

La biblioteca de V10 incluye 44 canales digitales y FAST propios con más de 1600 horas de contenido propio, incluidos “America’s Funniest Home Videos” (36 temporadas en ABC), “Follow Me” (Amazon Prime), “Blue Collar Auction” (Peacock), “Totally Funny Kids” y “Totally Funny Animals” (The CW) y “World’s Funniest Videos” (Fox). La compañía también tiene “America’s Funniest People” en ABC, “Wild & Weird” de Discovery y “Visionaries with Keanu Reeves & Gard Hollinger” de Roku.

En cuanto a Vice Studio, que es una división de Vice Media, la producción de la compañía incluye “Gangs of London”, de Sky, que recientemente fue renovada para una cuarta temporada, así como otra serie para Sky, “Atomic”. Vice también está detrás del largometraje satírico de Saoirse Ronan “Bad Apples”, que se estrenó este año en TIFF y fue seleccionado para San Sebastián, BFI London y AFI Film Festival. Vice Studios también posee y opera Cuba Pictures, que está detrás de “The Rumour” de Channel 5 y “The Walsh Sisters” de RTE. Sin guión, Vice tiene “Into the Void” (Hulu), “Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam” (Prime Video), “Pavements” (Mubi), “Bama Rush” (HBO Max) y “Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now” (Netflix).