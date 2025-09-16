V BTS y Jennie Blackpink nuevamente se rumorean que están saliendo después de asistir al mismo concierto

VIVA – rumores de cercanía entre V BTS Y Jennie Blackpink Volver a una cálida conversación. Esta especulación surgió después de que los fanáticos encontraron una serie de similitudes en sus últimas cargas relacionadas con el concierto mundial de músicos, Tyler, The Creator, en Seúl.

Durante el concierto, V estuvo presente con dos de sus colegas en BTS, a saber, RM y J-Hope. También tuvieron la oportunidad de reunirse directamente con el rapero detrás del escenario. Por otro lado, Jennie también compartió un momento similar a través de las fotos que subió, mostrando que estaba presente en el mismo concierto y se reunió con Tyler por separado. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

V BTS y Jennie Blackpink Foto : Instagram v BTS y Jennie Blackpink

Lo que hace que los fanáticos sean aún más curiosos es que los dos muestran la idéntica mercancía de regalos de Tyler. Aunque no aparecen juntos en una foto, la similitud es suficiente para desencadenar chismes que V y Jennie tienen más relaciones que solo amigos.

Este rumor en realidad no es nuevo. Desde los últimos años, los dos han sido cercanos después de que las fotos y los momentos se consideran para indicar una relación especial. Sin embargo, tanto V como Jennie nunca han dado confirmación o refutación directamente.

Aun así, su aparición en el mismo evento en el tiempo cercano hizo que este problema volviera a discutir ampliamente, tanto por los fanáticos como por los medios de comunicación. Muchos fanáticos sienten curiosidad por saber si esta coincidencia es solo un momento ordinario o hay otra historia detrás de esto.

Además de los rumores que circulan, V y Jennie se mantuvieron enfocados en sus respectivas carreras. V acaba de completar una serie de actividades con BTS, mientras que Jennie está ocupada con proyectos de música en solitario y actividades de BlackPink World Tour. Sin embargo, cada vez que hay una actividad común como esta, la especulación sobre su relación parece nunca retroceder.