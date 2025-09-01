¿Uya Kuya tiene muchos gatos para el ganado? Aquí está la respuesta de los amantes de los gatos

VIVA – Asistido Vas a ganado gato o reproducción de gatos Estirando después del salto de saqueo en su casa ubicada en el área de Duren Sawit, East Yakarta. La casa de Uya Kuya fue visitada por las masas el sábado 30 de agosto de 2025.

Además de los objetos de valor que fueron saqueados, parte del gato mascota de Uya Kuya no escapó tomado por los residentes. Esto luego cosecha la atención de los amantes de los gatos, también conocido como amantes de los gatos.

Los gatos se consideran inocentes para que muchos amantes de la pintura estén preocupados por su seguridad. Pero en medio de estas preocupaciones, surgió la noticia de que Uya Kuya tenía un gato en su casa no solo como mascota sino para criar o criar ganado.

Esta es una actividad para criar gatos raciales nacionales para la venta, con las etapas iniciales que incluyen la selección de cría saludable, la atención al ciclo de la lujuria y la comprensión de la atención básica, como los alimentos, la bebida, la limpieza y el suministro de cajas de arena.

«Resulta que muchos no saben que UYA es un criador, ¿eh? Geez, aquí aquí Madre Cepuin», dijo la cuenta de Instagram @emakkucing, citada el martes 2 de septiembre de 2025.

La cuenta explicó que desde 2015 Uya Kuya se descubrió que tenía muchos gatos en su hogar con el objetivo de la cría. Además, Uya Kuya también tuvo un problema con los amantes de los gatos debido a su actitud desagradable en el gato del pueblo.

«Simplemente haga clic en estas dos palabras clave en Google, aparecerán las noticias. En 2015 también tenía lidias con el amante de los gatos debido al gato de la aldea», explicó.

Supuestamente, Uya Kuya como criador o criador también fue derramado por primera vez por Sherina Munaf cuando salvó a uno de los gatos de Uya Kuya. En medio de una situación desgarradora, Sherina anunció que ella y su colega, Indira Diandra, lograron salvar a uno de los gatos de Uya Kuya.

Sherina explicó que el gato salvado estaba en una condición muy alarmante de que su cuerpo era delgado para sentir el hueso. Sherina sospechaba que había alrededor de 16-20 gatos que se criaron en la residencia de Uya Kuya.

«Condiciones: muy delgados, los huesos se sienten realmente cuando son mascotas el cuerpo. Esta es solo una de las posibilidades de 16-20 gatos que se crían en ese lugar», explicó.

Varios internautas, así como amantes de la pintura, criticaron a Uya Kuya debido a la forma en que tratan a los gatos que supuestamente son incorrectos. La prueba, el gato de Uya Kuya que fue salvado por Sherina Munaf solo tenía un cuerpo muy delgado como si no se solucionara.

«La jaula de gatos es simplemente estrecha … luego la jaula completa … mantiene solo el prestigio de CM … tal vez esta es la forma en que Dios es libre de sufrir a sus gatos de las manos de Uya Kuya», comentó los internautas.

«Recordando cuándo dijo que era un gato de la aldea con un virus», dijo otro.

«Parece la forma en que corre sin cuidar a sus anátel, entendemos lo que es.