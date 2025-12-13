Uya Kuya se gradúa de maestría en Derecho, tesis revela caso de saqueo de su casa

Semarang, VIVA – Celebridades que también son miembros de la RPD RI de la facción PAN, Surya Utama o Él va a Kuya siguiendo la procesión graduación 95a Universidad Islámica Sultan Agung (Unissula) Semarang, sábado 13 de diciembre de 2025.

Uya Kuya se graduó del Programa de Estudios de Maestría en Derecho en Unissula Semarang, al mismo tiempo que el predicador Miftah Maulana Habiburrahman o Gus Miftah, quien fue declarado graduado del Programa de Estudios de Maestría en Educación Religiosa Islámica en Unissula.

Ambos fueron convocados por turnos al cortejo de graduación junto con el grupo de egresados ​​según el programa de estudios que estuvieran cursando.

El rector de Unissula, Prof. Gunarto, los mencionó específicamente a ellos dos, junto con varios graduados «especiales», incluido Agung Widyantoro, que es miembro de la Comisión X (Programa de Estudios de Educación) de RI de la RPD. Doctor Estudios jurídicos).

Uya Kuya recibió un título de Doctor en Derecho de Unissula Semarang

«Esta es la primera vez que los graduados de Unissula tienen un gran artista, Surya Utama o Uya Kuya, que también es miembro de la Comisión IX de la Cámara de Representantes de RI», dijo después de mencionar a Gus Miftah.

Transmitió un mensaje a los graduados para que apliquen los conocimientos científicos y religiosos adquiridos durante sus estudios para ayudar a la sociedad, la nación y el Estado.

Para los graduados universitarios, reza para que puedan trabajar inmediatamente, y para los graduados de maestría y doctorado, la mayoría de los cuales ya están trabajando, para que sus carreras sean aún más brillantes.

De hecho, recordó a los graduados de Unissula, citando el mensaje de Bung Karno de no pensar en pedir algo, sino en cómo podrían dar algo a la nación.

«No piensen en lo que recibí de mi nación, sino más bien en lo que le di a mi nación», dijo el profesor de la Facultad de Derecho de Unissula.

Uya Kuya expresó su alegría por poder completar su educación de maestría en el campo del derecho con un índice de rendimiento acumulativo (GPA) de 3,72.

En el proceso de finalizar sus estudios, admitió que había cambiado el título de su tesis a «Análisis jurídico de la difusión de noticias falsas en las redes sociales basado en la justicia de Pancasila».

El cambio de título de la tesis va acorde a lo que vivió, ser víctima de un saqueo en su casa por la difusión de información irresponsable en las redes sociales que lo acorraló.

«Ayer cambié mi tesis de cuando fui saqueado. Sí, coincide con lo que viví ayer», dijo.