Uya Kuya renunció después de ser saqueado y desactivado: solo reza por lo mejor

VIVA – Artista que también es político Vas a Se sabe que acepta la realidad de su residencia en Duren Sawit, East Yakarta fue saqueada. El incidente de saqueo que ocurrió el viernes de la semana pasada dañó su casa, los artículos en su casa también se agotaron, incluso los gatos también se perdieron.

Este incidente de saqueo ocurrió después de subir un video de una disculpa por la acción que se vio bailando durante la reunión anual del DPR/MPR en agosto pasado. Después del saqueo que experimentó, ¿cómo es la condición en este momento?

Jusuf Hamka, quien conoció a Uya Kuya, tenía una videollamada frente al equipo de medios. En la videollamada, Uya Kuya afirmó tener buena salud.

«Tuh mas uya kuya Amigos (periodistas) en Miss. Mas Uya está saludable, ¿verdad? «, Preguntó Jusuf Hamka como se cita de la intensa investigación YouTube, miércoles 3 de septiembre de 2025.

«Alhamdulillah, saludable», dijo Uya Kuya.

Relacionado con el incidente de saqueo que le sucedió la semana pasada. El esposo de Astrid no quería comentar mucho, solo pidió las mejores oraciones de todas las partes por el incidente.

«Solo reza por lo mejor», dijo Brevemente Uya Kuya.

Por otro lado, Uya Kuya admitió que no quería hablar mucho después de ser interrogado por el equipo de medios relacionado con la cantidad de apoyo para él después de ser desactivado como miembro del consejo por el partido que lo llevó. Esto fue hecho por Uya Kuya para mantener la atmósfera propicio. Teniendo en cuenta hace algún tiempo, muchas personas usaban sus viejos videos para causar tensión en las redes sociales.

«Está bien, así como esto. El punto es que no quiero hablar mucho primero, por lo que primero es propicio. Si digo mucho, tengo miedo de estar frito, cortar en pedazos. Ayer no hice nada, hice videos usando mis viejos videos utilizados como si estuviera hablando. Así que mejor no hablo primero «, explicó.