Uya kuya perdona a las madres que enumeraron su casa por …

VIVA – casos de saqueo de casas Vas a Lo que sucedió hace algún tiempo había entusiasmado al público. Sin embargo, en medio del proceso legal en curso, UYA dio un paso sorprendente.

Decidió perdonar a una madre que supuestamente estaba involucrada en el saqueo de su casa. Uya explicó que había sido sincero y eligió el camino de justicia restaurativo para que el caso de la madre no continuara a la corte. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Uya Kuya dijo que uno de los perpetradores que estaba asegurado era una madre mayor que ella. Según la información de la policía, la madre trabajó como asistente de estacionamiento con ingresos de alrededor de Rp30,000 por día. No solo eso, sus nietos experimentaron discapacidad y su esposo también trabaja igual.

«Resulta que hay un sospechoso del autor, una madre, él es mayor que yo, él trajo un aire acondicionado.

Uya enfatizó que personalmente presentó una justicia restaurativa para que este caso no continuara hasta la etapa judicial.

«Tomé la iniciativa, para mí, que presentó justicia restaurativa. Así que no necesito llegar a la corte», dijo.

Agregó que la madre afirmó que realmente no pretendía saquear, sino que solo tomó espontáneamente el artículo mintiendo.

«Ya era sincera, la madre también era la historia de que no quiso decir nada, solo vino a escuchar, había una visión de mi casa, luego la encontró frente a la puerta, había una ubicación de aire acondicionado negro. Él mismo dijo que no sabía qué era», explicó.

Aunque hay más otros sospechosos que todavía están siendo manejados por la policía, Uya decidió centrarse en el asentamiento pacífico del caso de esta madre y perdonarlo.

«De todos modos, el punto es que estoy conmovido, para que tenga un sentimiento, solo perdono a esta madre», dijo.