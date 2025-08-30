Uya kuya lo siento, la promesa tendrá cuidado al actuar como representante de la gente

Yakarta, Viva – Miembro RPD RHODE ISLAND, Vas a Subiendo un video de una disculpa por su tratamiento intencional o involuntario a todos los indonesios. Afirmó que la condición de Indonesia no ha sido propicio en los últimos tiempos.

Leer también: El turno de Uya Kuya para ser saqueado por las masas



«Uya Kuya transmití la máxima disculpa, sincera de mi corazón más profundo para todos los indonesios, por lo que sucedió cuántos días el último día, por lo que hice intencionalmente o involuntariamente», dijo Uya Kuya en el video cargado el sábado 30 de agosto, 2025.

Leer también: Meutya Hafid descarga la razón del sensor de contenido de demostración en las redes sociales: juego infiltrado



Uya Kuya estaba en el centro de atención porque su antiguo video fue subido a las redes sociales por la persona, con una narración como si desafiara a los internautas. La condición estaba empeorando porque Uya Kuya se convirtió en uno de los miembros del parlamento indonesio que se unió al baile después de la sesión anual del MPR.

«Entendemos que lo que sucedió fueron lesiones en profundidad para la gente de Indonesia, especialmente las víctimas que tuvieron que caer y lesionarse debido a los enfrentamientos que ocurrieron», dijo.

Leer también: Disculparse es demasiado tarde, la aparición de la casa de lujo de Eko Patrio fue saqueada por las masas



«No tenemos intención de hacer esta atmósfera», continuó.

Por otro lado, Uya Kuya prometió tener más cuidado al actuar como representante de la gente. Le pidió al público que le diera la oportunidad de mejorar la situación.

«Pero mi promesa de mi corazón más profundo, tendré más cuidado al actuar, actuar y representar fervientemente a la gente de Indonesia como miembro del RI. Dame la oportunidad de hacerlo mejor, incluso más de lo que he estado haciendo todo este tiempo», dijo Uya Kuya.

«I disculparse profundamente una vez más de mi corazón más profundo. Con suerte, en el futuro, esto se convertirá en una introspección muy significativa para mí al llevar a cabo mis deberes y obligaciones como miembros del Parlamento Indonesio y tener responsabilidades con la gente de Indonesia, especialmente frente a mí y también en toda Indonesia. Haré mi mejor esfuerzo. Dame una oportunidad, gracias «, concluyó.