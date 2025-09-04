Uya kuya llame a sus hijos para llorar cuando la casa es saqueada por las masas

VIVA – El incidente de saqueo que le sucedió a la casa Vas a Dejando tristeza por su familia. No solo Uya y su esposa Astrid, sus dos hijos, Love y Nino Kuya, también sintieron un impacto bastante pesado.

Panda recientemente, Uya Kuya reveló la reacción de sus dos hijos cuando escucharon que su casa fue saqueada por las masas. Según él, Shock es inevitable y también lloran. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX (inactivo) Surya Utama o Uya Kuya

«Los niños lloran allí hay artículos, nuestras fotos son grandes. Las fotos de niños siguen siendo pequeñas, fotos de matrimonio, con gatos. Sí, eso es todo», dijo Uya al equipo de medios de la Policía Metro de East Yakarta, citado el miércoles 4 de septiembre de 2025.

Cinta Kuya, que actualmente se encuentra en los Estados Unidos, ni siquiera deja de buscar a su gato favorito a través de cargas en las redes sociales. Aunque reacio a explicar los detalles del trauma experimentado, UYA afirmó que su familia trató de ser firme.

«Soy honesto, honestamente, cuando hay un problema masivo, quiero ir a mi casa, soy sincero. Luego, cuando vi el video, finalmente penetraron. Los residentes nos ayudaron, protegieron, evitan que las personas que entraron pero que había personas del exterior inmediatamente ingresaron al ngeangkan como allí, había provocadores que dieron el comando finalmente ya inoculable, me dijeron mi teléfono inmediatamente.

Uya agregó que acababa de ver el video saqueo que circulaba viral unos días después del incidente. Porque el enfoque principal en ese momento era llevar a su familia a un lugar seguro.

«Acabo de ver que el video saqueo era solo ayer o solo dos días. Acabo de ver a Instagram después de unos días porque, francamente, todavía estaba en Safehouse en una casa de seguridad», dijo.

En medio de los rumores que circulan ampliamente, Uya reiteró que no escapó al extranjero. Pidió al público que no se consuma fácilmente por problemas engañosos o contenido que circula en las redes sociales.

«Por Allah, no voy al extranjero. Por favor, sea más inteligente al ver que no es dirigido por Hoaks en las redes sociales. Hay videos que bailan todo tipo que conducen, me calientan como si la esencia principal, viera la correcta», concluyó.