Uya Kuya estresó fuera del país, que ahora vive en Safe House

VIVA – El tema de Bullred Vas a Correr en el extranjero últimamente fue ampliamente discutido por el público. Este problema fue sobresaliendo después de que su casa fue saqueada por las masas y el estatus, ya que el miembro del Parlamento indonesio fue desactivado por el National Mandate Party (PAN). Sin embargo, el presentador y el político finalmente hablaron para enderezar las noticias que circulan.

Uya Kuya enfatizó que no huyó en el extranjero. Se aseguró de que todavía estaba en Yakarta y vivía temporalmente en una casa segura o en una casa segura con su esposa, Astrid Kuya. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX (inactivo) Surya Utama o Uya Kuya

«Francamente estoy, todavía estoy en la casa segura, en la casa de Aman», le dijo Uya Kuya a los medios de comunicación en los Poles de Metro East Yakarta, el 4 de septiembre de 2025.

La noticia de la fuga de Uya Kuya en el extranjero se volvió cada vez más ancho después de que apareciera una foto y un video de sí mismo en el aeropuerto. La imagen se retorció con una narración que se estaba preparando para abandonar la patria.

De hecho, según UYA, las fotos y los videos son una documentación antigua que se fríe deliberadamente para fortalecer la opinión pública. Espera que la comunidad sea más observadora y no sea fácilmente provocada por el contenido en las redes sociales.

«Por Allah, no estoy en el extranjero. Las plis es más inteligente de ver. No sean liderados por Hoaks en las redes sociales», dijo.

La casa de Uya Kuya era anteriormente el objetivo de las clasificaciones de masas para ser saqueada. El incidente dejó su propio trauma para su familia. Por razones de seguridad, decidió vivir temporalmente en la casa segura para que sea más tranquilo.

«Esta es la primera vez que salí a conocer gente con gente, ayer acabo de salir», dijo.