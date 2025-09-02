Uya Kuya enfatizó que no huyó en el extranjero después de que el video estaba en el aeropuerto viral en las redes sociales

VIVA – Hace algún tiempo videos virales que muestran Vas a en medio del estar en el aeropuerto. En ese momento se sospechaba que Uya Kuya iría al extranjero después del incidente de saqueo que ocurrió en su casa en el área de Duren Sawit, East Yakarta.

Con respecto al tema del que se fue al extranjero, el esposo de Astrid Kuya habló. Negó haber ido al extranjero. También mencionó que no sabía que el video de sí mismo en el aeropuerto era viral en las redes sociales.

«Personalmente estoy en Yakarta. Todavía me estoy quedando en Yakarta», dijo Uya Kuya, según lo citado de la intensa investigación YouTube.

También le pidió al público que fuera sabio en las redes sociales al descubrir siempre la verdad de estos videos.

«Quiero decir que no deberíamos ser llevados demasiado por las narraciones en las redes sociales descubriendo primero o no», continuó.

El hombre que ahora ha sido desactivado como miembro de la Facción del Partido del Mandato Nacional (PAN) también respondió relacionado con el tema del discurso de muchos miembros del consejo que escaparon al extranjero. Después del incidente que ocurrió recientemente. Él mismo afirmó no saber sobre el discurso.

«No sé si nadie se escapó en el extranjero. ¿Qué discurso se está escapando al extranjero, qué quieres decir? No lo sabes», explicó.

En esa ocasión también, explicó que el video que invitó a la ira de los residentes era un viejo video que se cosía para ser considerado un nuevo video. Uya Kuya solo quería enderezar la percepción de la comunidad.

«El viejo video que estaba cosido nuevamente se levantó como si fuera mi nuevo video el que recibió una resistencia de declaración como si mi charla. Había un rastro digital, nunca dije eso o no? Nunca hablé así», dijo.

Sin embargo, el padre de Cinta Kuya se disculpó con el público por sus acciones que se registraron en el baile en la sesión anual del MPR hace algún tiempo. También prometió hacer cosas más óptimas para servir a la comunidad de acuerdo con sus deberes como miembro del Consejo.

« Pero me disculpo profusamente si, sincero, mi corazón es tan profundo como el más profundo si el baile duele o lesiones por los sentimientos de la gente. Pido disculpas por el corazón más profundo, soy una persona común que tiene un error. Admito que si me duele disculparme profusamente. Prometo lo que haré de manera óptima por la comunidad. Más tarde, la corrección de los medios será si la explicación no es suficiente para mantenerla «, dijo.